Programma Olimpiadi 31 luglio sulla Rai, italiani in gara e orari TV: finali e medaglie

Oggi, 31 luglio 2021, è l'ottava giornata delle Olimpiadi di Tokyo e sono in palio altre 17 medaglie d'oro da assegnare in altrettante finali. Tanti gli italiani in gara che anche oggi sono in lizza per incrementare il medaglie azzurro. La lunga giornata dei Giochi inizierà con il primo terzo giro del golf maschile alle ore 0:30, nello stesso orario scatta la staffetta mista del Triathlon. Conclusione alle ore 15 con i ripescaggi del beach volley maschile e femminile.

Quanto agli Azzurri l'attenzione è tutta concentrata su Alice Betto, Angelica Olmo e Verena Steinhauser, Gianluca Pozzatti e Delian Stateff che sono in finale nella staffetta mista del Triathlon. Riflettori puntati anche su Jessica Rossi, Mauro De Filippis nelle qualificazioni del Tiro a volo trap misto mentre nella sciabola femminile a squadre c'è speranza da podio con Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi. Pallanuoto maschile, pallavolo femminile e basket maschile sono nella fase a gironi: occhio a Italia-Giappone, Cina-Italia e Italia-Nigeria. Nelle batteria dell'atletica c'è attesa per Jacobs e Filippo Tortu nei 100 metri maschili. Due finali del nuoto, altrettante possibilità di salire sul podio: sono quelle che vedono protagoniste Simona Quadarella negli 800 sl e Margherita Panziera nei 200 dorso.

Ecco il programma delle Olimpiadi di sabato 31 luglio

0:30 – Golf maschile (terzo giro)

0:30 – Triathlon staffetta mista (finale): Alice Betto, Angelica Olmo e Verena Steinhauser, Gianluca Pozzatti e Delian Stateff

1:30 – Sport equestri dressage individuale e a squadre (terza sessione): Susanna Bordone, Stefano Brecciaroli, Vittoria Panizzon, Arianna Schivo.

2:00 – Tiro a volo trap misto (qualificazioni): Jessica Rossi, Mauro De Filippis

2:00 – Atletica 400 metri ostacoli femminile (batterie): Yadisleidis Pedroso, Eleonora Marchiando, Linda Olivieri

2:30 – Tiro con l'arco maschile (ottavi di finale): Mauro Nespoli

2:30 – Atletica lancio del disco femminile e salto con l'asta maschile (qualificazioni), 800 metri maschile (batterie): Daisy Osakue, Claudio Michel Stecchi

2:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

3:00 – Scherma sciabola femminile a squadre (ottavi di finale): Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi

3:00 – Basket maschile (fase a gironi)

3:10 – Ciclismo Bmx freestyle femminile (seeding)

3:30 – Judo misto (qualificazioni, quarti di finale, ripescaggi, semifinali)

3:30 – Nuoto maschile 100 metri farfalla, femminile 200 metri dorso e 800 metri stile libero (finale): Margherita Panziera, Simona Quadarella.

3:45 – Atletica 100 metri ostacoli femminile (batterie) e lancio del disco femminile (qualificazioni)

4:00 – Pugilato -57 kg femminile (semifinali)

4:00 – Judo misto a squadre (ottavi di finale): Italia

4:00 – Rugby a 7 femminile (semifinali)

4:00 – Beach volley maschile e femminile (fase a gironi)

4:00 – Pallamano femminile (fase a gironi)

4:05 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

4:11 – Nuoto 50 metri stile libero maschile (semifinali)

4:15 – Pugilato -75 kg femminile (quarti di finale)

4:20 – Ciclismo Bmx freestyle maschile (seeding)

4:25 – Scherma sciabola femminile a squadre (quarti di finale)

4:30 – Judo misto a squadre (quarti di finale)

4:30 – Rugby a 7 femminile (semifinali)

4:30 – Nuoto femminile 50 metri stile libero (semifinali) e staffetta mista 4×100 misti (finale)

4:35 – Atletica 100 metri maschile (batterie)

4:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

4:48 – Pugilato -58 kg maschile (quarti di finale)

4:50 – Sollevamento Pesi -81 kg e -96 kg maschile: Antonio Pizzolato

5:00 – Baseball maschile (preliminari)

5:00 – Tiro a segno carabina 3 posizioni 50 metri femminile (qualificazioni): Sofia Ceccarello

5:00 – Vela 49er maschile e femminile, Finn maschile e Nacra 17 Foiling misto (regate): Ruggero Tita, Caterina Marianna Banti

5:00 – Tennis singolo maschile, doppio femminile e doppio misto (finale bronzo), singolo femminile (finale bronzo e finale)

5:15 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

5:51 – Pugilato -61 kg femminile (ottavi di finale)

6:00 – Ginnastica artistica trampolino maschile (qualificazioni)

6:20 – Judo misto a squadre (ripescaggi)

6:30 – Tiro a volo trap misto a squadre (finale)

6:40 – Scherma sciabola femminile a squadre (semifinali)

6:40 – Basket maschile (fase a gironi): Italia-Nigeria

6:55 – Judo misto a squadre (semifinali)

7:00 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

7:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

7:30 – Vela RS:X femminile (finale)

7:45 – Tiro con l'arco maschile (quarti di finale)

8:00 – Tuffi 3 metri trampolino femminile (semifinali)

8:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

8:30 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

8:30 – Vela RS:X maschile (finale)

8:45 – Tiro con l'arco maschile (semifinali)

8:50 – Sollevamento Pesi -81 kg maschile (finale)

9:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

9:00 – Tiro a segno carabina 3 posizioni 50 metri femminile (finale)

9:15 – Pallamano femminile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

9:30 – Tiro con l'arco maschile (finale bronzo e finale)

10:00 – Pugilato -57 kg femminile (semifinali): Irma testa

10:00 – Judo misto a squadre (finale bronzo)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

10:00 – Calcio maschile (quarti di finale)

10:20 – Basket maschile (fase a gironi)

10:30 – Rugby a 7 femminile (finale bronzo e finale)

11:00 – Calcio maschile (quarti di finale)

11:00 – Badminton singolo femminile (semifinali) e doppio maschile (finale bronzo e finale)

11:20 – Pallanuoto maschile (fase a gironi) Italia-Giappone

11:20 – Judo misto a squadre (finale)

11:30 – Scherma sciabola femminile a squadre (finale bronzo)

11:30 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

12:00 – Baseball maschile (fase a gironi)

12:00 – Calcio maschile (quarti di finale)

12:10 – Atletica salto in lungo maschile (qualificazioni) e 100 metri femminile (semifinali): Filippo Randazzo

12:30 – Scherma sciabola femminile a squadre (finale)

12:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

12:40 – Pallavolo femminile (fase a gironi)

12:45 – Atletica 100 metri maschile (batterie); Lamont Marcell Jacobs, Filippo Tortu

12:50 – Pallanuoto maschile (fase a gironi)

12:50 – Sollevamenti Pesi -96 kg maschile (finale)

13:00 – Calcio maschile (quarti di finale)

13:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

13:15 – Atletica lancio del disco maschile (finale) e 800 metri femminile (semifinali)

13:45 – Hockey su prato femminile (fase a gironi)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

14:00 – Basket maschile (fase a gironi)

14:30 – Pallamano femminile (fase a gironi)

14:35 – Atletica staffetta mista 4×400 e 100 metri femminile (finale)

14:45 – Pallavolo femminile (fase a gironi): Cina-Italia

15:00 – Beach volley maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

Olimpiadi in TV 31 luglio, dove vedere le gare degli Italiani

Tutte le gare dei Giochi Olimpici previste per sabato 31 luglio si possono vedere in diretta streaming a pagamento su Discovery+, piattaforma che ha acquistato i diritti per tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alcune gare sono trasmesse anche in diretta TV in chiaro dalla Rai, che su Rai 2 ha inserito nella programmazione in palinsesto quattro spazi live: dalle ore 0:30 alle ore 8:30, dalle ore 8:45 alle ore 11, dalle ore 11:10 alle ore 13 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30. Sullo stesso canale, in altri momenti della giornata, vanno in onda anche le repliche degli eventi più importanti in cui gareggiano gli atleti azzurri.