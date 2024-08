video suggerito

Olimpiadi di Parigi 2024, il programma di oggi e orari TV: Tamberi e Dell'Aquila gli italiani in gara, stasera Italia-Francia di pallavolo Martedì 7 agosto: le Olimpiadi di Parigi vivono il 13° giorno di gare con 21 medaglie d'oro da assegnare. Semifinale per l'Italia di pallavolo maschile contro la Francia e quarti contro l'Ungheria per il Settebello della pallanuoto. In mattinata iniziano i Giochi per Dell'Aquila nel taekwondo e per Tamberi nel salto in alto, Tita e Banti a caccia dell'oro nella vela. Gli eventi di gara saranno trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport e per abbonati su Discovery+ ed Eurosport (anche su Sky e DAZN).

A cura di Michele Mazzeo

Mercoledì 7 agosto: per le Olimpiadi è il 13° giorno di gare. Tante le medaglie d'oro da assegnare, ben 21 oggi, tante sono infatti le finali in programma in dieci sport differenti. Una giornata importante per l'Italia che vedrà il debutto in questi Giochi di Vito Dell'Aquila nel taekwondo e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. La squadra di pallavolo maschile giocherà la semifinale contro la Francia in serata, mentre quella di pallanuoto sfida l'Ungheria nei quarti. La giornata di gare di Parigi 2024 sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e RaiSport HD e in abbonamento con diretta integrale su Discovery+. Qui nel dettaglio il programma completo e gli orari di tutte le gare degli italiani.

Il programma dell'Italia oggi 7 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024: risultati, finali e medaglie

07.30 ATLETICA

Maratona di marcia in staffetta mista ( Italia: Stano/Palmisano )

Maratona di marcia in staffetta mista ( ) 09.00 GOLF

Stroke Play individuale femminile, primo giro ( Alessandra Fanali )

Stroke Play individuale femminile, primo giro ( ) 09.33 TAEKWONDO

-49 kg femminili, ottavi di finale ( Ilenia Elisabetta Matonti )

-49 kg femminili, ottavi di finale ( ) 09.46 TAEKWONDO

-58 kg maschili, ottavi di finale ( Vito Dell’Aquila )

-58 kg maschili, ottavi di finale ( ) 10.05 ATLETICA

Salto in alto maschile, qualificazioni ( Stefano Sottile , Gianmarco Tamberi )

Salto in alto maschile, qualificazioni ( , ) 11.40 CANOA VELOCITÀ

C1 1000 maschile, batterie ( Carlo Tacchini , Nicolae Craciun )

C1 1000 maschile, batterie ( , ) 11.55 ATLETICA

800 maschili, batterie ( Simone Barontini , Catalin Tecuceanu )

800 maschili, batterie ( , ) 12.13 VELA

Kite femminile, regate ( Maggie Eillen Pescetto )

Kite femminile, regate ( ) 12.23 VELA

Kite maschile, regate ( Riccardo Pianosi )

Kite maschile, regate ( ) 12.30 SKATEBOARD

Park maschile, preliminari ( Alessandro Mazzara , Alex Sorgente )

Park maschile, preliminari ( , ) 12.54 ARRAMPICATA SPORTIVA

Speed femminile, finale

Speed femminile, finale 13.26 CICLISMO SU PISTA

Keirin femminile, primo turno ( Miriam Vece , Sara Fiorin )

Keirin femminile, primo turno ( , ) 13.52 CICLISMO SU PISTA

Inseguimento a squadre femminile, primo turno ( Italia )

Inseguimento a squadre femminile, primo turno ( ) 14.43 VELA

Nacra 17 misto, Medal Race (Italia: Ruggero Tita/Caterina Banti)

Nacra 17 misto, Medal Race (Italia: Ruggero Tita/Caterina Banti) 15.00 TUFFI

Trampolino da 3 metri femminile, eliminatorie ( Chiara Pellacani , Elena Bertocchi )

Trampolino da 3 metri femminile, eliminatorie ( , ) 15.00 SOLLEVAMENTO PESI

-61 kg maschili ( Sergio Massidda )

-61 kg maschili ( ) 15.43 VELA

Dinghy misto, Medal Race

Dinghy misto, Medal Race 17.30 SKATEBOARD

Park maschile, finale

Park maschile, finale 18.15 LOTTA

-77 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro

-97 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro

-50 kg femminile, finali per il bronzo e finale per l’oro

-77 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro -97 kg greco-romana, finali per il bronzo e finale per l’oro -50 kg femminile, finali per il bronzo e finale per l’oro 18.23 CICLISMO SU PISTA

Inseguimento a squadre maschile, finale per il bronzo ( Italia )

Inseguimento a squadre maschile, finale per il bronzo ( ) 18.33 CICLISMO SU PISTA

Inseguimento a squadre maschile, finale per l’oro

Inseguimento a squadre maschile, finale per l’oro 19.00 ATLETICA

Salto con l’asta femminile, finale ( Roberta Bruni , Elisa Molinarolo )

Salto con l’asta femminile, finale ( , ) 19.05 ATLETICA

110 ostacoli, semifinali ( Lorenzo Ndele Simonelli )

110 ostacoli, semifinali ( ) 19.15 ATLETICA

Salto triplo maschile, qualificazioni ( Andrea Dallavalle , Andy Diaz , Emmanuel Ihemeje )

Salto triplo maschile, qualificazioni ( , , ) 19.17 CICLISMO SU PISTA

Inseguimento a squadre femminile, finale per il bronzo

Inseguimento a squadre femminile, finale per il bronzo 19.28 CICLISMO SU PISTA

Inseguimento a squadre femminile, finale per l’oro

Inseguimento a squadre femminile, finale per l’oro 19.30 NUOTO ARTISTICO

Squadre, routine acrobatica ( Italia )

Squadre, routine acrobatica ( ) 19.30 SOLLEVAMENTO PESI

-49 kg femminili

-49 kg femminili 19.35 ATLETICA

400 ostacoli maschili, semifinali ( Alessandro Sibilio )

400 ostacoli maschili, semifinali ( ) 20.00 VOLLEY

Semifinale maschile, Italia -Francia

Semifinale maschile, -Francia 20.02 ATLETICA

200 maschili, semifinali ( Eseosa Desalu , Filippo Tortu )

200 maschili, semifinali ( , ) 20.19 TAEKWONDO

-49 kg femminili, finali per il bronzo

-49 kg femminili, finali per il bronzo 20.25 ATLETICA

Lancio del disco maschile, finale

Lancio del disco maschile, finale 20.34 TAEKWONDO

-58 kg maschili, finale per il bronzo

-58 kg maschili, finale per il bronzo 20.35 PALLANUOTO

Quarti di finale maschili, Italia -Ungheria

Quarti di finale maschili, -Ungheria 21.19 TAEKWONDO

-49 kg femminili, finale per l’oro

-49 kg femminili, finale per l’oro 21.20 ATLETICA

400 maschili, finale

400 maschili, finale 21.37 TAEKWONDO

-58 kg maschili, finale per l’oro

-58 kg maschili, finale per l’oro 21.43 ATLETICA

3000 siepi maschili, finale

3000 siepi maschili, finale 22.34 BOXE

-63.5 kg maschile, finale

-63.5 kg maschile, finale 22.51 BOXE

-80 kg maschile, finale

Italia-Francia di pallavolo maschile, quando si gioca

L'Italia maschile è riuscita a qualificarsi per le semifinale, dopo una partita epica con il Giappone, e oggi si gioca l'accesso alla finale nel match contro la Francia. Stasera, fischio d'inizio alle ore 20, i ragazzi di Fefè De Giorgi andranno dunque a caccia della finale olimpica proprio contro i campioni in carica.

A che ora salta Tamberi oggi alle Olimpiadi Parigi 2024

Oggi ci sarà il debutto di Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione olimpico di Tokyo, reduce da qualche problema fisico che aveva messo a rischio la sua partecipazione ai Giochi, sarà infatti impegnato nelle qualificazioni del salto in alto (nelle quali sarà presente anche l'altro azzurro Stefano Sottile) che inizieranno alle ore 10.05 e si potranno vedere in diretta TV su Rai 2 o RaiSport e su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati di Discovery+, Sky e DAZN.

Dove vedere le Olimpiadi di Parigi in TV e streaming: canale e diretta

Oggi come ogni singola giornata di gare delle Olimpiadi di Parigi viene trasmessa in diretta TV. Rai 2 trasmetterà gli eventi principali dalle ore 9 alle ore 23. I Giochi si potranno vedere anche su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre). Discovery+ detiene i diritti TV integrali delle Olimpiadi e trasmette Parigi 2024 su Eurosport e Eurosport 1, oltre che su dieci canali creati ad hoc per l'evento. Eurosport è visibile anche per gli abbonati di Sky e DAZN. L'intera giornata di gare dei Giochi Olimpici si può vedere anche in live streaming con RaiPlay in chiaro e, per gli abbonati, su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.