Olimpiadi oggi in diretta: Tamberi nel salto in alto, stasera Italia-Francia in semifinale di pallavolo

Tra venti minuti ci sarà il debutto in questa Olimpiade di Parigi del campione olimpico in carica del salto in alto Gianmarco Tamberi. Il 32enne marchigiano, reduce da un calcolo renale che ne ha messo a serio rischio la partecipazione, sarà infatti in pedana per le qualificazioni del salto in alto maschile che inizieranno alle ore 10:05 e vedranno protagonista anche l'altro azzurro Stefano Sottile.

Per l'occasione Gimbo, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, ha chiesto il supporto da parte dei suoi tifosi: "Domani (oggi, ndr) sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita. Ora non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare!

Lotterò con tutto me stesso, certo che il lavoro fatto fino a 3 giorni fa non può essere sparito nel nulla.

Ho sempre detto che il cuore e la testa fanno la differenza, ora semplicemente è arrivato il momento di dimostrarlo!

Ore 10.05 am, so che non dovrei chiedervelo, ma adesso come adesso ho davvero bisogno di sentire il vostro sostegno.

Ho bisogno di sapere in quanti domani mattina scenderanno in pedana al mio fianco. Voi siete la mia forza, e ora, di quella forza, ne ho bisogno più che mai!" si legge infatti nel post pubblicato da Gianmarco Tamberi alla vigilia del suo debutto in questi Giochi Olimpici di Parigi 2024.