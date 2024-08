video suggerito

Olimpiadi, italiani in gara oggi e programma del 4 agosto: a che ora corre Jacobs, orari TV e finali Gli italiani in gara il 4 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutte le medaglie d’oro in palio e le finali in programma. Speranze di medaglia d’oro per Errani-Paolini, impegnate nella finale del doppio femminile. Anche Greg Paltrinieri potrebbe portare a casa una medaglia nella finale dei 1500 stile libero, mentre in serata Marcell Jacobs proverà a centrare la finale dei 100 metri, poi per una medaglia sarà durissima. Il programma completo con i risultati e gli orari delle finali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Marcell Jacobs cerca l'accoppiata da leggenda alle Olimpiadi

Oggi domenica 4 agosto si disputano le gare della nona giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024, con grandi aspettative per l'Italia di prendere la medaglia d'oro nel tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini si giocheranno la massima gloria nella finale del doppio femminile contro le russe Andreeva e Shnaider (terzo incontro sul campo Philippe Chatrier al Roland Garros, con inizio dei match programmato alle 12). In serata poi il piatto forte con la gara regina dell'atletica leggera, i 100 metri, con Marcell Jacobs che proverà a entrare ulteriormente nella leggenda mettendosi al collo un'altra medaglia, dopo l'oro meraviglioso di Tokyo nel 2021: intanto dovrà superare le semifinali (ore 20), per giocarsi tutto eventualmente in finale (ore 21:55). Nel nuoto, Greg Paltrinieri ha concrete possibilità di medaglia nella finale dei 1500 stile libero: appuntamento in vasca alle 18:37.

In mattinata Mauro Nespoli sarà impegnato negli ottavi del tiro con l'arco, andando a caccia dell'ennesima medaglia della sua carriera (ha già in bacheca l'argento a squadre a Pechino, l'oro a squadre a Londra e l'argento individuale a Tokyo). Inizia anche l'avventura nell'atletica leggera di Sara Fantini, Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli, impegnati nelle qualificazioni e batterie rispettivamente di lancio del martello, salto in lungo e 11o metri ostacoli.

Poco prima di pranzo entrano in gioco gli azzurri del fioretto a squadre maschile, alle prese con la Polonia nei quarti di finale: anche qua coltiviamo la speranza di giocarci le medaglie nelle finali serali. Chance azzurre anche nella gara su strada di ciclismo femminile, in programma nel pomeriggio, con Elisa Balsamo ed Elisa Longo Borghini. Da seguire con attenzione nella vela la nostra coppia d'oro a Tokyo Tita-Banti, mentre per gli sport di squadra l'Italvolley femminile è impegnata al mattino contro la Turchia, nel pomeriggio l'Italia femminile di pallanuoto contro la Spagna.

A parte gli atleti italiani, uno dei piatti forti della domenica olimpica è sicuramente l'attesissima sfida nella finale del tennis maschile tra Novak Djokovic, che cerca quell'oro che solo manca al suo sterminato palmarès, e Carlos Alcaraz. Ecco il programma completo di domenica 4 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024, con le gare degli italiani e le finali di tutte le competizioni. Per vedere in diretta TV in chiaro le gare più interessanti (soprattutto quelle con gli italiani) ci si potrà sintonizzare su Rai 2 e Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), mentre lo streaming è disponibile su RaiPlay. La diretta integrale di tutte le gare è su Discovery+, con i migliori eventi trasmessi su Eurosport, disponibile anche su Sky e DAZN.

Il programma dell'Italia oggi 4 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024: risultati, finali e medaglie

Si parte alle 9 del mattino con l'ultimo giro del torneo di golf maschile, che vede impegnati i nostri Guido Migliozzi e Matteo Manassero, e con la sfida tra l'Italia di pallavolo femminile e la Turchia nel girone eliminatorio. Poi spazio a Nespoli nel tiro con l'arco e alle qualificazioni e batterie dell'atletica leggera (Fantini, Furlani e Simonelli per l'Italia). Nel pomeriggio la gara su strada di ciclismo femminile con Balsamo e Longo Borghini e la finale del doppio femminile con Errani-Paolini per l'oro. In serata speriamo di sognare con la squadra di fioretto maschile e Marcell Jacobs nei 100 metri. Qui il programma completo nel dettaglio.

09:00 GOLF

stroke play individuale maschile, quarto e ultimo giro ( Guido Migliozzi, Matteo Manassero )

stroke play individuale maschile, quarto e ultimo giro ( ) 9:00 PALLAVOLO

turno preliminare femminile, girone C ( Italia-Turchia )

turno preliminare femminile, girone C ( ) 9:00 TIRO SPORTIVO

pistola a fuoco rapido 25 metri maschile, qualificazione ( Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella )

pistola a fuoco rapido 25 metri maschile, qualificazione ( ) 9:30 TIRO CON L'ARCO

individuale maschile, ottavi di finale ( Mauro Nespoli )

individuale maschile, ottavi di finale ( ) 10:00 EQUITAZIONE

grand frix freestyle dressage individuale

grand frix freestyle dressage individuale 10:20 ATLETICA LEGGERA

lancio del martello femminile, qualificazioni ( Sara Fantini ), salto in lungo maschile, qualificazioni ( Mattia Furlani ), 110 ostacoli maschile, batterie ( Lorenzo Simonelli )

lancio del martello femminile, qualificazioni ( ), salto in lungo maschile, qualificazioni ( ), 110 ostacoli maschile, batterie ( ) 11:50 SCHERMA

fioretto a squadre maschile, quarti di finale ( Italia-Polonia: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Alessio Foconi )

fioretto a squadre maschile, quarti di finale ( ) 12:00 TENNIS

singolare maschile, finale per l'oro Djokovic-Alcaraz

doppio femminile, finale per il bronzo e finale per l'oro ( Sara Errani e Jasmine Paolini )

singolare maschile, finale per l'oro Djokovic-Alcaraz doppio femminile, finale per il bronzo e finale per l'oro ( ) 12:04 PUGILATO

semifinali maschili e femminili, chi perde vince la medaglia di bronzo

semifinali maschili e femminili, chi perde vince la medaglia di bronzo 12:50 VELA

dinghy maschile, gara 7 e 8 ( Lorenzo Brando Chiavarini ), multiscafo misto, gara 4, 5 e 6 ( Caterina Banti-Ruggero Tita )

dinghy maschile, gara 7 e 8 ( ), multiscafo misto, gara 4, 5 e 6 ( ) 13:30 TENNISTAVOLO

singolare maschile, finale per il bronzo e finale per l'oro

singolare maschile, finale per il bronzo e finale per l'oro 14:00 CICLISMO SU STRADA

gara su strada femminile ( Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico )

gara su strada femminile ( ) 14:33 TIRO CON L'ARCO

individuale maschile, finale per il bronzo e finale per l'oro

individuale maschile, finale per il bronzo e finale per l'oro 14:35 VELA

dinghy femminile, gara 7 e 8 ( Chiara Benini Floriani )

dinghy femminile, gara 7 e 8 ( ) 15:00 BADMINTON

doppio maschile, finale per il bronzo e finale per l'oro

doppio maschile, finale per il bronzo e finale per l'oro 15:00 GINNASTICA ARTISTICA

finale anelli maschile, finale parallele asimmetriche femminile, finale volteggio maschile

finale anelli maschile, finale parallele asimmetriche femminile, finale volteggio maschile 15:30 TIRO SPORTIVO

finale skeet femminile

finale skeet femminile 15:35 PALLANUOTO

turno preliminare femminile, gruppo B ( Italia-Spagna )

turno preliminare femminile, gruppo B ( ) 16:34 PUGILATO

semifinali maschili e femminili, chi perde vince la medaglia di bronzo

semifinali maschili e femminili, chi perde vince la medaglia di bronzo 17:05 VELA

dinghy misto, gara 5 e 6 ( Elena Berta-Bruno Festo )

dinghy misto, gara 5 e 6 ( ) 18:30 NUOTO

finale 50 stile libero femminile, finale 1500 stile libero maschile ( 18:37, Paltrinieri ), finali staffette 4×100 miste maschile e femminile

finale 50 stile libero femminile, finale 1500 stile libero maschile ( ), finali staffette 4×100 miste maschile e femminile 19:10 SCHERMA

fioretto a squadre maschile, finale per il bronzo e finale per l'oro

fioretto a squadre maschile, finale per il bronzo e finale per l'oro 19:55 ATLETICA LEGGERA

finale salto in alto femminile, finale lancio del martello maschile, finale 100 metri maschile (ev. Marcell Jacobs, Chituru Ali, sono in semifinale)

Tennis, a che ora Errani-Paolini nella finale di doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno impegnate nella finale del doppio femminile alle Olimpiadi

Sara Errani e Jasmine Paolini partono leggermente favorite nella finale di doppio femminile alle Olimpiadi contro le russe (che gareggiano sotto colori neutrali con la sigla AIN) Andreeva e Shnaider. Le due azzurre scenderanno in campo per l'oro come terzo incontro sul campo Philippe Chatrier del Roland Garros, dopo la finale per il bronzo e la finale del singolare maschile tra Djokovic e Alcaraz. Si inizierà a giocare alle 12, dunque Errani-Paolini non saranno in campo prima del tardo pomeriggio, sicuramente non prima delle 16.

Atletica, Jacobs a caccia della finale per l'oro: a che ora corre

Marcell Jacobs ieri ha superato le batterie dei 100 metri (assieme all'altro azzurro Chituru Ali) e stasera sarà impegnato alle 20 in semifinale, con l'obiettivo di centrare la seconda finale di fila alle Olimpiadi. Qualora ci riesca, scenderà di nuovo in pista alle 21:55. Alla luce di quanto visto nelle batterie, con avversari agguerritissimi e l'azzurro che non è apparso al suo meglio, già essere tra i partecipanti alla finale sarebbe una conferma del suo status di top al mondo. Poi parliamo di un campione, a quel punto tutto sarebbe possibile, anche un'altra clamorosa stupenda medaglia.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Parigi in TV e streaming: canali e diretta

Anche la nona giornata delle Olimpiadi di Parigi si potrà vedere, per quanto riguarda gli eventi principali e soprattutto le gare degli italiani, in diretta TV in chiaro sui due canali Rai dedicati in queste due settimane: Rai 2 e RaiSport (canale 58 del digitale terrestre). La copertura integrale dei Giochi Olimpici è su Discovery+, che detiene i diritti esclusivi: una decina di canali tra cui muoversi per non perdersi niente. Ma c'è anche la trasmissione del meglio su Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili per gli abbonati Sky e DAZN. Lo streaming è fruibile gratis su RaiPlay, a pagamento su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.