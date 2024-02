Olimpiadi di Parigi 2024, rubata una chiavetta USB e un pc con i piani di sicurezza del comune Rubata una chiavetta USB e un pc con i piani di sicurezza delle Olimpiadi di Parigi 2024: un dipendente del comune della capitale francese ha denunciato il furto di uno zaino che conteneva informazioni ‘sensibili’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Giornate complicate nell'organizzazione delle Olimpiadi 2024. Nelle scorse ore è stato rubato un computer con contenuti e informazioni rilevanti sul piano di sicurezza del Comune per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Un dipendente del comune della capitale francese ha sporto denuncia per il furto di uno zaino alla stazione della metropolitana della Gare du Nord.

Erano le 19:30 di lunedì 26 febbraio quando l'ingegnere 56enne ha sporto denuncia presso una stazione di polizia vicino alla Gare Du Nord: secondo quanto riportato da BFMTV, all'interno dello zaino c'erano un computer e una chiavetta USB che contenevano informazioni ‘sensibili' riguardanti i piani di sicurezza per i prossimi Giochi di Parigi.

Il contenuto dell'informazione precisava che, in occasione della manifestazione dei cinque cerchi della prossima estate, il consiglio comunale aveva previsto lo schieramento di 2.000 agenti di polizia, per lo più agenti municipali: il furto è avvenuto tra le 19:00 e le 19:30 di lunedì 26 febbraio, quando l'ingegnere era seduto sul binario 18 della Gare du Nord .

Nella denuncia l'ingegnere ha aggiunto di aver lasciato lo zaino sopra il sedile in cui era stato sistemato e poi, quando stava per cambiare treno, si era accorto che era scomparso. Il servizio regionale di sicurezza dei trasporti ha deciso di aprire diverse indagini per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto e per provare recuperare le informazioni ‘sensibili'. Una situazione non facile da gestire per chi deve affrontare un evento della portata delle Olimpiadi tra qualche mese.

I Giochi Olimpici di Parigi si terranno da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto: la capitale francese ospita nuovamente l'evento a 100 anni esatti dall'ultima volta.

