Nel derby di hockey NY Rangers-Islanders accade l'impossibile: Will Cuylle segna un gol di testa Nel derby di New York in NHL tra Rangers e Islanders si è verificato un episodio più unico che raro nell'hockey su ghiaccio: un gol di testa. Che ha lasciato allibiti commentatori in TV e l'intero Madison Square Garden.

A cura di Alessio Pediglieri

Nessuno ha creduto ai propri occhi se non al momento del replay: un gol di testa ha aperto le marcature nell'attesissimo derby tutto newyorkese di NHL tra i Rangers e gli Islanders, dominato di primi con un sonoro 4-0. Ma ad attirare l'attenzione generale e i commenti post gara è stato quanto compiuto da Will Cuylle che, sullo 0-0, ha deviato con il casco un tiro dalla distanza, superando il portiere degli Islanders e spalancando le porte alla vittoria.

L'incredibile gol di testa di Cuylle nel derby NHL di New York

Anche in TV i commentatori sono rimasti a dir poco basiti, rivendendo al rallenty quanto accaduto sul ghiaccio del Madison Square Garden di New York: a confrontarsi le due franchigie cittadine, da un lato i Rangers, dall'altro gli Islanders per quello che è stato un derby equilibrato, fino al gol di Cuylle che ha spaccato il match già nel primo terzo. Il 23enne canadese si è trovato al momento giusto nel posto giusto durante il force checking della propria squadra che ha costretto gli Islanders rintanarsi attorno alla gabbia difesa da Sorokin. Ma il portiere russo nulla ha potuto quando il tiro dalla distanza di Zac Jones ha fatto volare il puck proprio dove si trovava Cuylle che, pur provando a spostarsi, è stato colpito al casco, smorzando la traiettoria e mettendo il disco in porta.

L'incredulità di Cuylle: "Ho provato a spostarmi in qualsiasi modo"

Un'azione unica, che ha sorpreso tutti gli appassionati di hockey e che ha permesso ai Rangers di portarsi, nel primo dei tre tempi, in vantaggio per poi chiuderlo 2-0. "Non so come ho fatto, io ho solo provato a spostarmi in qualsiasi modo" ha detto nel post gara lo stesso Will Cuylle altrettanto incredulo della pazzesca dinamica dell'azione che ha sbloccato il derby. In cui i Rangers hanno saputo gestire e dominare: doppio vantaggio grazie a Borgen, poi secondo periodo senza reti e infine, in quello decisivo, altri due gol a firma di Miller e Panrin. Un 4-0 che adesso ha permesso ai NY Rangers di avvicinarsi ulteriormente ai playoff