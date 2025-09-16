sport
Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo

Mondiali di atletica, il programma di oggi: Sioli e Simonelli in gara, orari e dove vedere in TV

Oggi, martedì 16 settembre altra giornata all’insegna dei Mondiali di atletica a Tokyo: l’Italia spera con Simonelli nei 110 ostacoli e con Sioli nel salto in alto. In chiaro le gare principali sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e RaiSport.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine
Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo

Martedì 16 settembre è una giornata intensa per i Mondiali di atletica leggera a Tokyo, con una serie di batterie, semifinali e finali in programma, soprattutto di mezzofondo, salti, ostacoli e lanci. Per l'Italia ci sono Matteo Sioli e Lorenzo Simonelli e Sabbatini in finale 1500. Tutto in diretta in chiaro in TV (su Rai Due e RaiSport) e in streaming (RaiPlay).

Tra le gare con più attesa c’è la finale del salto in alto maschile, dove l’Italia schiera Matteo Sioli che è l'unico rimasto della compagine azzurra dopo la delusione della eliminazione di capitan Tamberi. Negli ostacoli 110 m ostacoli uomini c'è Lorenzo Simonelli, che si spera che possa passare bene dalle semifinali per raggiungere la finale odierna. Altro momento importante, la finale femminile dei 1.500 metri, dove Sabbatini proverà a rilanciare le speranze azzurre nella specialità dopo la squalifica di Marta Zenoni. Il lancio del martello maschile e le semifinali dei 400 m femminili e maschili potrebbero dare altre soddisfazioni.

Gli italiani in gara oggi ai Mondiali di Atletica, programma e orari

  • 12:35 – 800 m maschili, batterie: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu
  • 12:40 – Salto triplo femminile, qualificazioni: Darya Derkach, Erika Saraceni
  • 13:36 – Salto in alto maschile, finale: Matteo Sioli
  • 13:40 – 110 m ostacoli maschili, semifinali: Lorenzo Simonelli
  • 14:00 – Lancio del martello maschile, finale: Giorgio Olivieri
  • 14:05 – 400 m femminili, semifinali: Alice Mangione, Anna Polinari
  • 14:35 – 400 m maschili, semifinali: Edoardo Scotti, Luca Sito
  • 15:05 – 1500 m femminili, finale: Marta Sabbatini
  • 15:20 – 110 m ostacoli maschili, finale: Lorenzo Simonelli (se qualificato)

Dove vedere i Mondiali di atletica oggi in TV e streaming

I Mondiali di atletica di Tokyo 2025 saranno visibili in chiaro sulla Rai. Per la precisione su Rai 2 e RaiSport che trasmetteranno le gare principali, con la possibilità di seguirle anche in streaming gratuito su RaiPlay. Per chi cerca una copertura più completa, ci sono le opzioni a pagamento: Eurosport trasmette integralmente la manifestazione (visibile in TV e su piattaforme di streaming come Discovery+ e DAZN). Anche Sky Sport garantisce una programmazione per i suoi abbonati che potranno seguire le gare su Sky Sport Arena e in streaming con Sky Go o NOW.

