Mondiali di atletica, il programma di oggi: Diaz e Gerevini in gara, orari e dove vedere in TV

Dopo una giornata chiusa senza finalisti l'Italia vuole gioire ancora e continuare l'ottimo percorso intrapreso ai Mondiali di Atletica di Tokyo. Anche oggi, venerdì 19 settembre, il programma degli azzurri in gara sarà interamente visibile in diretta tv in chiaro sui canali della Rai e si prospetta una giornata entusiasmante dato che ci sono alcune medaglie in ballo che potrebbero arricchire ancora di più un medagliere già sorprendente (1 oro, 2 argenti e 2 bronzi fin qui).

Tra le gare più interessanti c'è sicuramente la finale del salto triplo con Andrea Dallavalle e Andy Diaz che ha dalla sua parte il favore del pronostico: il Campione del Mondo e d'Europa indoor ha fatto benissimo alla Diamond League e tra i suoi rivali non avrà lo spagnolo Jordan Diaz che si è ritirato, un avversario pericoloso in meno per poter puntare con più serenità al gradino più alto del podio. Tra gli azzurri impegnati a Tokyo ci sarà anche Sveva Gerevini, impegnata nelle gare di Eptathlon.

Gli italiani in gara oggi ai Mondiali di Atletica, programma e orari

10.33 – Eptathlon, 100 ostacoli: Sveva Gerevini

11.20 – Eptathlon, salto in alto: Sveva Gerevini

13.30 – Eptathlon, getto del peso: Sveva Gerevini

13.43 – 800 metri (femminile), semifinali: Eloisa Coiro

13.50 – Salto triplo (maschile), finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

14.38 – Eptathlon, 200 metri: Sveva Gerevini

Dove vedere i Mondiali di atletica oggi in TV e streaming

Come tutta la competizione, anche le gare di oggi dei Mondiali di atletica 2025 saranno visibili in diretta tv e streaming gratis. La Rai li trasmetterà su Rai Sport HD (le sessioni del mattino fino alle 13:30) e a seguire, fino a chiusura, su Rai 2. C'è a disposizione anche lo streaming gratuito messo a disposizione dalla piattaforma RaiPlay. Sarà possibile seguire le gare, ma solo se abbonati, anche su Discovery+, Eurosport 1, DAZN.