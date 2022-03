Mistero alla Maratona di Roma: è scomparso un atleta, ha con sé solo documenti e telefono L’atleta etiope ha lasciato vestiti e bagaglio, ma ha con sé solo documenti e telefono. Uno degli organizzatori ha presentato una denuncia di scomparsa.

A cura di Alessio Morra

Domenica scorsa si è disputata la Maratona di Roma, uno degli atleti che avrebbe dovuto prendere parte all'evento è scomparso. Il suo nome è Belayneh Shimeles Solomon. L'ultima volta che è stato visto indossava una tuta rossa e le ciabatte. Domenica mattina avrebbe dovuto salire sul pullman che lo portava nei pressi del percorso di gara, ma non si è presentato. E adesso è stata presentata la denuncia di scomparsa.

La Maratona di Roma, purtroppo, ha una coda. Domenica 27 marzo in un percorso meraviglioso, unico al mondo, ha vinto, in quella maschile, l'etiope Fikre Bekele Tefera che ai Fori Imperiali ha stabilito il record della manifestazione. Erano iscritti complessivamente 16 mila atleti. Un numero molto alto, tra questi c'era pure pure il ventisettenne Belayneh Shimeles Solomon che è scomparso nel nulla. Un giallo vero e proprio questo dell'atleta etiope che avrebbe dovuto disputare la prima gara internazionale della sua carriera.

Il maratoneta era arrivato in Italia lo scorso fine settimana e sabato pomeriggio si era presentato all'Eur, dove aveva effettuato il tampone, risultato negativo. Belayneh Shimeles Solomon poi è tornato in albergo e lì è stato visto per l'ultima volta. Domenica mattina doveva raggiungere il percorso di gara, ma sul pullman non è mai salito. Gli organizzatori hanno pensato che avesse rinunciato alla gara, ma al termine della maratona è suonato l'allarme. Perché l'etiope non è stato trovato nella sua stanza, dove c'erano però quasi tutti i suoi effetti personali, mancavano però documenti e telefono. Quel cellulare ha continuato a squillare a vuoto per ore e ore. Nessuno è riuscito a rintracciarlo e oggi uno degli organizzatori ha effettuato la denuncia di scomparsa.