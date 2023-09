McIlroy furioso, rissa sfiorata nel parcheggio dopo la Ryder Cup: colpa di un cappello Tensione a Roma durante la Ryder Cup con McIlroy furioso nel parcheggio. Rissa sfiorata e necessario l’intervento di un collega.

A cura di Marco Beltrami

Si è visto un po' di tutto oggi alla Ryder Cup di Roma. Il prestigioso torneo di golf che vede contrapporsi una selezione di giocatori statunitensi e una di giocatori europei. Dal sorprendente risultato che vede il Team Europe in vantaggio, alle lacrime del numero uno al mondo Scottie Scheffler che non è riuscito a digerire la sconfitta. Come se non bastasse anche un altro campionissimo si è reso protagonista di una situazione particolare. Stiamo parlando di Rory McIlroy.

Il golfista britannico è stato sorpreso dalle telecamere all'esterno dell'impianto del Marco Simone mentre si sfogava verbalmente contro qualcuno. Il nordirlandese e il suo compagno Matt Fitzpatrick sono stati sconfitti da Patrick Cantlay e Wyndham Clark con gli USA che hanno vinto tre delle quattro partite della sessione pomeridiana riavvicinandosi dunque agli avversari.

Prima di salire sul mezzo che l'avrebbe riportato in albergo uno scatenato Rory McIlroy si è letteralmente infuriato. Momenti di tensione per il 34enne che ha urlato in direzione di un'altra persona, indicandola. Difficile capire cosa abbia detto, anche se si può sentire distintamente "Sei una dannata disgrazia". Ad un certo punto è stato necessario l'intervento di Shane Lowry, suo compagno di squadra, che lo ha placcato per evitare che si passasse dalle parole ai fatti.

Leggi anche Incredibile alla Ryder Cup di Roma: il Team Europe umilia gli USA e riscrive la storia del golf

Una situazione che si concretizza dopo un pomeriggio di tensione con McIlroy che ha dovuto incassare una sconfitta all'ultima buca. A quanto pare il fattaccio che avrebbe generato la rissa sfiorata si sarebbe verificata proprio durante la competizione quando, prima che McIlroy potesse provare a pareggiare i conti, il caddie di Cantlay Joe LaCava ha festeggiato selvaggiamente con tanto di berretto sventolato davanti al golfista irlandese e poi lanciato in aria.

Ne è nato uno scambio di parole al vetriolo, anche se non è chiaro cosa sia stato detto. In serata probabilmente McIlroy è tornato a lamentarsi di quella situazione minacciando anche di sfogarsi non solo con le parole.