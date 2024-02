Mattia Furlani fenomenale, vola oltre gli 8 metri: è il record europeo nel salto in lungo U20 indoor Mattia Furlani piazza il nuovo record europeo indoor U20 del salto in lungo al suo debutto stagionale: prestazione fenomenale dell’atleta azzurro nello scenario del Folksam Grand Prix di Stoccolma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Debutto stagionale da urlo di Mattia Furlani, che ha vinto la gara al Folksam GP di Stoccolma sfoderando una prestazione da urlo e migliorando il record euroepo nel salto in lungo Under 20 indoor: l'azzurro ha saltato in 8.08 e ha migliorato il precedente primato di 7,99, da lui detenuto e stabilito sempre in Svezia.

L'atleta nato a Marino ha trovato il salto vincente al quarto tentativo, in precedenza un nullo, 7.88 e 7.95, mentre a seguire si contano un nullo e un 8.01 conclusivo: Furlani è riuscito a battere un fuoriclasse come Thobias Montler, che giocava in casa ed è argento iridato ed europeo in sala. Lo svedese si è fermato a 7.91 metri in occasione del primo assalto, ritirandosi poi alla vigilia della quarta prova. L’altro padrone di casa, Joakim Hellbratt, ha completato il podio (7.44) precedendo il danese Kasper Larsen (7.36).

Furlani è diventato il terzo italiano di sempre indoor dopo Andrew Howe (8.30) e Giovanni Evangelisti (8.26), appena davanti all’8.07 di Marcell Jacobs (quando il Campione Olimpico dei 100 metri aveva un’altra vita atletica). Ritoccato il già suo record europeo under 20.

Si tratta anche della quarta misura mondiale stagionale, la world lead appartiene attualmente al giamaicano Wayne Pinnock con 8.34. Fenomenale, appunto.

Sempre a Stoccolma, la veronese Elisa Molinarolo si è presa il record italiano indoor di 4,63 nell’asta, superando il 4,62 di Roberta Bruni della scorsa stagione ad Ancona: l'astista di Soave ha provato anche un tentativo a 4,73, senza fortuna, per approcciare il record italiano assoluto ma poi ha scelto di fermarsi. Ha dedicato questo primato alla mamma: “Non posso dire che me lo aspettavo, ma salto dopo salto si sono aggiustate le cose. Sono felice di essere tornata sopra i 4,60. Dedico questo record alla mia famiglia, e alla mia mamma in particolare, lei sa”.