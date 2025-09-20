Maria Perez si emoziona in diretta e scoppia in lacrime con Antonella Palmisano: “La medaglia è per te”

Un'emozionante dedica, un momento da stampare nella memoria di tutti e che rappresenta l'essenza dello sport. Maria Perez vince la 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica, imponendosi con il tempo di 1h:25.54 sulle strade di Tokyo ma il suo primo pensiero va ad Antonella Palmisano. L'azzurra, campionessa olimpica proprio a Tokyo nel 2020, si è dovuta ritirare poco dopo il transito all’undicesimo chilometro per un problema fisico. Già argento nella 35 km, l'atleta pugliese nonostante il ritiro ha ricevuto una delle vittorie più grandi che evidenziano ulteriormente la sua grandezza.

Maria Perez, la vincitrice della gara, si presenta in diretta tv ai microfoni Rai al suo fianco e le dedica questo successo. Le sue parole sono bellissime e la stessa Antonella Palmisano viene trascinata dall'emozione travolgente dell'atleta spagnola e scoppia in lacrime con lei dopo aver ascoltato quelle frasi. “Una parte di questa medaglia è per te, Antonella, e per il tuo staff – ha detto durante l'intervista -. Questa medaglia è condivisa con te perché siamo una famiglia". E poi fa una battuta: "A casa mia i miei genitori si preoccupavano quasi più per Antonella che per me“.

Le due si allenano insieme e sono legate da un fortissimo rapporto di stima e amicizia. In poche parole Maria Perez fa capire a tutti quanti sforzi ci siano dietro a un risultato del genere e quanto sia importante avere una persona come la Palmisano, un'amica e una professionista esemplare, capace di portarla, anche grazie al suo aiuto, sul tetto del mondo: “Quando ero piccola vedevo Antonella e mi ispiravo a lei – ha continuato -. Non sono una Campionessa Olimpica ma ho un’amica sincera".

Le bellissime parole di Maria Perez nei confronti di Antonella Palmisano

In diretta entrambe scoppiano in lacrime, la Palmisano prova a spiegarle che il merito è tutto della spagnola: "Mi hai già ringraziato". Ma la medaglia d'oro della 20 km di marcia insiste: "Grazie per avermi accompagnato nel sogno di doppiare ai Mondiali". A quel punto le due si abbracciano forte e l'emozione è tantissima. E mentre l'intervista Rai si concentra sulla nostra Antonella Palmisano, ecco che la Perez riappare in diretta: "Ora Italia, ve la lascio, ma stanotte Antonella è tutta mia“.