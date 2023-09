Maresca vince l’oro e chiede alla fidanzata di sposarlo: reazione meravigliosa, è un trionfo totale Momenti memorabili nella ginnastica grazie a Salvatore Maresca che dopo la vittoria della medaglia d’oro ha sorpreso la sua fidanzata sugli spalti.

A cura di Marco Beltrami

Come rendere ancor più memorabile la vittoria di una medaglia d'oro? Con una celebrazione molto particolare. Ne sa qualcosa Salvatore Maresca, il ginnasta italiano che ha trionfato a Parigi nell'Open di Francia. Dopo aver battuto tutti nella disciplina degli anelli il classe 1993 di Castellammare di Stabia, ha deciso di regalare una gioia incontenibile e infinita alla sua fidanzata, chiedendole di sposarlo.

Una vittoria dal sapore speciale quella di Maresca. L'Open di Francia infatti è considerato un ottimo antipasto dei campionati del mondo che sono in programma ad Anversa tra due settimane (30 settembre-8 ottobre). Un evento reso ancor più importante dal fatto che offrirà la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi del 2024. E se il buongiorno si vede dal mattino, ecco che Maresca si è preso la scena vincendo la medaglia d'oro negli anelli. Maresca che sogna un trionfo iridato dopo le tante medaglie tra campionati italiani e internazionali: di particolare prestigio il bronzo ai Mondiali del 2021 e agli Europei dello stesso anno, e l’oro, argento e bronzo centrato in Coppa del Mondo oltre ai risultati prestigiosi agli Assoluti d’Italia.

Per il successo ha deciso di regalare un’emozione fortissima alla sua compagna Maria Pia. Maresca è salito sugli spalti prendendo il microfono. Dopo si è avvicinato a quella che è la sua prima tifosa, molto sorpresa. La ragazza incredula, quando ha visto lo scatolino, non ha trattenuto la commozione. Mani sul volto, poi sulla bocca e infine una gioia incontenibile. Sorrisi misti alle lacrime per la futura signora Maresca che ha iniziato a saltare sul posto pazza di gioia. Una reazione spontanea meravigliosa.

Di fronte a Salvatore, inginocchiatosi per l’occasione, Maria Pia ha detto sì accettando la proposta di Salvatore prima di baciarlo e accarezzarlo, sussurrandogli qualcosa. Il ginnasta non contento gli ha anche messo la medaglia al collo. Una scena meravigliosa che ha commosso tutto il pubblico dell'Accor Hotel Arena di Bercy. Spettatori entusiasti e in piedi per applaudire il campione in questa giornata indimenticabile per lui e per la sua futura famiglia. Una marcia d'avvicinamento ai prossimi tornei da incorniciare per il nostro portacolori.