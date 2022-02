Marcell Jacobs non conosce ostacoli e trionfa al meeting di Liévin: l’azzurro è inarrestabile Marcell Jacobs ha vinto i 60 metri indoor del meeting di Liévin battendo i suoi avversari con un altro grande tempo (6″50) dopo Lodz e Berlino. Alle sue spalle gli americani Charleston e Hall.

A cura di Vito Lamorte

Marcell Jacobs ha vinto i 60 metri indoor del meeting di Liévin 2022 con un grande tempo: 6″50. Il 27enne velocista azzurro ha preceduto gli americani Cravont Charleston (6.52) e Elijah Hall (6.57). Il campione olimpico dei 100 metri e della 4X100, reduce dal 6.49 dell’Orlen Cup di Lodz, non ha lasciato scampo ai suoi avversari e dopo una partenza lenta ha effettuato una grandissima progressione, portando a casa un'altra vittoria. Anche Berlino, nella prima gara stagionale, ha vinto con il tempo di 6″51 infliggendo distacchi abissali agli avversari.

Lamont Marcell Jacobs, oggi in corsia 5, è parso un po' legnoso nella prima parte ma dopo si è lasciato andare e ha tagliato per primo il traguardo. Charleston ha cercato di metterlo in difficoltà con il suo record personale, ma l'azzurro è inarrivabile in questo momento. Le prestazioni del campione olimpico n una fase della stagione ancora iniziata ma con qualche gara sulle gambe, arriva un 6″50 positivo visto che siamo ancora a febbraio. Non è il suo personale, ma si mantiene su tempi discreti. Ancora una volta partenza lenta per Jacobs, che aumenta il ritmo da metà pista in avanti sbaragliando la concorrenza. Adesso dovrà cercare di spingere ulteriormente, ma senza forzare, per regalarsi un 2022 da sogno tanto quanto il 2021.

Nelle batterie l'azzurro delle Fiamme Oro aveva preceduto i suoi avversari senza spingere troppo (6.53), lasciandosi alle spalle il francese Jimmy Vicaut (6.59) e l'americano Cravont Charleston (6.61).

Domenica 27 febbraio 2022 Jacobs parteciperà agli Assoluti indoor di Ancona.

In questa tappa francese sono impegnati tanti altri atleti azzurri: da Natalin Tecuceanu negli 800 a Luminosa Bogliolo ed Elisa Di Lazzaro sui 60 ostacoli, fino Roberta Bruni nel salto con l’asta e Giulia Aprile nei 1500 metri.

(in aggiornamento)