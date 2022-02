Marcell Jacobs vola nel meeting di Lodz! Vince i 60 metri con un grande tempo Grande vittoria di Marcell Jacobs nei 60 metri indoor del meeting di Lodz: il due volte campione olimpico ha piazzato il suo secondo tempo assoluto sulla distanza, correndo in 6”49, a due centesimi dal record italiano.

A cura di Paolo Fiorenza

Marcell Jacobs ha vinto anche nella sua seconda uscita dopo il doppio trionfo olimpico, anzi ha stravinto: il 27enne velocista azzurro ha stampato un tempone sui 60 metri indoor nel meeting di Lodz. Il 6"49 sulla pista polacca vale il suo secondo crono assoluto in carriera, dopo il 6"47 con cui l'anno scorso aveva vinto i campionati europei indoor a Torun.

Il campione di Tokyo aveva già impressionato in batteria, dove era partito come una molla ed aveva vinto in 6"51, ovvero lo stesso tempo con cui il 4 febbraio a Berlino aveva battuto tutti al suo esordio stagionale, dopo essersi fermato per 6 mesi al termine delle Olimpiadi. Nella finale di Lodz Jacobs non è riuscito a replicare la stessa partenza della batteria, ma si è comunque disteso alla grande dai 30 metri in poi, regolando agevolmente lo statunitense Mike Rodgers, che si è piazzato secondo col tempo di 6"62, ovvero lontano 13 centesimi dall'azzurro, un abisso sui 60 metri. Al terzo posto si è piazzato un altro azzurro, il 22enne Chituru Ali in 6"63, davvero ottima la sua prova.

Jacobs si aggiudica dunque la Orlen Cup di Lodz, continuando a dare l'impressione – già chiara a Berlino – di essere ancora più veloce dello scorso anno, grazie ai miglioramenti nella partenza, ad una corsa assolutamente fluida e decontratta, ad una testa libera e consapevole di chi è: il campione olimpico in carica dei 100 metri e della staffetta 4X100, l'uomo più veloce del mondo, l'atleta da battere. Onore e onere che il ragazzo di Desenzano ha dimostrato non solo di saper reggere, ma di trasformare in carica positiva da sprigionare in pista.

L'espressione non soddisfattissima di Jacobs all'arrivo dà il senso dell'ambizione del campione nato ad El Paso, che punta senza mezzi termini in questo avvio di stagione al coperto a fare cadere quel 6"47 segnato a Torun che vale il record italiano. Il velocista azzurro tornerà in azione giovedì prossimo a Lievin in Francia, in un'altra tappa del World Indoor Tour, col mirino ben fisso sul primo obiettivo di quest'anno: i Mondiali indoor in programma a Belgrado dal 18 al 20 marzo.