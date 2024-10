Maestro di scacchi non accetta la sconfitta e impazzisce: la reazione violenta ha gravi conseguenze

video suggerito

Christopher Yoo, 17 anni, è uno dei giocatori di scacchi più talentuoso ma è finito nei guai perché, sconfitto, ha avuto una reazione violenta. Un solo punto raccolto nelle prime cinque partite è la sintesi di com'è andata la sua esperienza: male, al punto da rendergli insopportabile a livello emotivo quella situazione. Pervaso dalla rabbia, prima ha accartocciato nervosamente il foglio sul quale aveva annotato tutte le mosse della partita contro il Gran Maestro e campione in carica Fabiano Caruana poi se l'è presa con una operatrice video colpendola alla schiena con un pugno. Per quel gesto molto grave è stato subito arrestato.

Lo scatto d'ira a fine partita: accartoccia il foglio con le mosse riportate

L'episodio s'è verificato durante il torneo che si è disputato a St. Louis, negli Stati Uniti. Una sequenza video ha mostrato come il giovane, deluso per aver perso, nonostante la raccomandazione di uno steward a tenere la calma, abbia perso le staffe: inizialmente ha sfogato la propria ira sul block notes utilizzato per riportare le varie fasi della sfida poi s'è verificato l'increscioso incidente. Yoo ha dovuto subire anche la riprovazione e le sanzioni sportive inflittegli dagli organizzatori: tutti i risultati conseguiti sono stati cancellati e i giocatori che avrebbe dovuto affrontare sono stati agevolati dalla sua assenza per squalifica.

Il caso di Yoo sarà gestito dal sistema di giustizia minorile

Quanto alle conseguenze legali, è stata la stessa Federazione Scacchistica degli Stati Uniti a spiegare cosa gli accadrà: il giocatore è stato accusato di aggressione di quarto grado per l'aggressione alla donna 24enne e, dopo il fermo, è stato rilasciato sotto la custodia dei genitori. Ma per quella crisi di nervi "il suo caso sarà gestito dal sistema di giustizia minorile".

Le scuse del giovane scacchista: "Ero deluso per la sconfitta, ho sbagliato"

La ricostruzione dell'accaduto e le conseguenze immediate sono riassunte nella comunicazione ufficiale da parte del Saint Louis Chess Club. "L'arbitro capo Chris Bird ha espulso Yoo dal torneo a causa delle gravi violazioni del nostro codice di condotta e della politica di gioco sicuro della US Chess".

Il giocatore 17enne, onde evitare aggravanti e provare ad ammorbidire la sua posizione, ha fatto ammenda pubblica per il suo atteggiamento. "Mi dispiace di aver colpito la videomaker e sono contento che la persona stia bene. Ero solo molto deluso per aver perso la partita contro Caruana e mi sono lasciato andare. Ho perso la calma e so di non avere scuse per quanto fatto. Vorrei tanto poter tornare indietro per rimediare ma non si può. Tutto quello che posso fare adesso è impegnarmi per non avere più atteggiamenti simili".