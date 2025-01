L’uomo più forte d’Inghilterra si lacera il tendine della coscia: chiede aiuto, corsa contro il tempo

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Un incidente terribile quello occorso a Kane Francis, l'uomo più forte d'Inghilterra in carica, mentre si allenava sollevando pesi. Il 32enne forzuto – noto ai suoi tifosi come "The Hurricane", ovvero "L'Uragano" – ha documentato il tutto con un post su Instagram, con tanto di video del momento preciso in cui ha subìto il grave infortunio, quando ha sentito uno "schiocco" mentre sollevava un peso di 172 kg e successivamente è stato subito portato in ospedale. La diagnosi ha confermato le peggiori sensazioni di Francis, che si è reciso di netto il tendine dell'adduttore della coscia destra, con conseguente intervento chirurgico necessario entro tre settimane, per avere una possibilità di recupero completo.

Il brutto infortunio di Kane Francis: rottura totale del tendine dell'adduttore della coscia destra

"Purtroppo quest'anno non sarò in gara all'Uomo più forte d'Inghilterra, dopo aver subìto la rottura totale del tendine adduttore prossimale della coscia destra. Sono assolutamente devastato, a dire poco", ha scritto il pesista britannico, che si era immediatamente reso conto del tipo di infortunio che lo aveva colpito: "Stavo sollevando 172 kg. Mentre spingevo il peso sopra la testa, ho esteso la gamba e i fianchi in avanti e ho sentito un forte schiocco nella gamba. Ho capito subito che era successo qualcosa di brutto, perché non sentivo dolore. Questo mi ha fatto subito pensare che si trattasse di un tendine, quindi sono andato in ospedale".

A Kane è stato detto dai medici che ci sarebbero volute diverse settimane prima che potesse sottoporsi a una risonanza magnetica per iniziare il piano di trattamento con il Servizio Sanitario Nazionale: a quel punto ha capito che la sua unica possibilità era quella di cercare un percorso privato il prima possibile. "Per quanto fortunati siamo ad avere il Servizio Sanitario Nazionale, non sono riusciti a farmi fare una risonanza magnetica entro diverse settimane – ha detto, spiegando poi perché non può aspettare che arrivi il suo turno nella lunga lista d'attesa – Mi è stato detto che con questo tipo di infortunio, un distacco completo del tendine e del muscolo, c'è una finestra temporale di tre settimane in cui è possibile sottoporsi all'intervento chirurgico prima che si verifichi una retrazione del tendine e del muscolo. Il tendine si è già ritirato di 10 cm lungo la gamba: è una lesione piuttosto grave".

Creata una raccolta fondi per poter sostenere l'operazione presso una struttura privata

A quel punto è partita una raccolta fondi per permettere al colosso di sottoporsi all'operazione presso una struttura privata. La colletta è stata lanciata sulla piattaforma GoFundMe dall'amico e compagno di concorsi ‘strongman' Evans Nana, con l'obiettivo di raccogliere 12500 sterline (15000 euro al cambio) per finanziare l'operazione di Kane: adesso siamo oltre 9000. I due si sono conosciuti un paio di anni fa a una competizione e da allora sono diventati grandi amici e concorrenti abituali, entrambi presenti al World Strongest Man del 2024, tenutosi a Myrtle Beach, negli Stati Uniti. La raccolta fondi è stata alimentata e condivisa dall'uomo più forte del mondo Tom Stoltman e da suo fratello Luke, attualmente l'uomo più forte d'Europa, nonché da molti altri atleti di questa disciplina.

La raccolta fondi lanciata dall'amico di Kane Francis

Francis ha descritto il sostegno come "umiliante", spiegando al riguardo: "In passato ho già fatto donazioni su GoFundMe, ma c'era una parte di me, probabilmente il mio ego, che non voleva crearne una per me o chiedere elemosine. Ma Evans, essendo l'amico che è, ha fatto questo per me. È un intervento piuttosto serio e voleva aiutarmi il più possibile. Il supporto è stato un po' travolgente e incredibilmente umiliante. Mi ha fatto emozionare. Non riesco a credere che le persone vogliano aiutarmi così tanto".

Nonostante l'intervento chirurgico si presenti complicato, con un lungo periodo di recupero successivo, Kane è impaziente di tornare a praticare sport e ha giurato di prendere il suo recupero con la stessa serietà con cui prende l'allenamento: "L'atleta che è in me vuole tornare a gareggiare il prima possibile, ma devo pensare con la testa e non con il cuore. Non è un infortunio di poco conto. Devo assicurarmi di prendere le cose con calma e di rimettermi. Nella mia testa, ora accetto che la stagione 2025 sia probabilmente finita per me. Quest'anno, invece di una competizione, l'obiettivo è mantenersi in salute e riuscire di nuovo a muoversi correttamente. Non voglio fermare la mia carriera nello strongman per un infortunio, ecco perché devo tornare gradualmente. Se rischio questo essendo testardo e tornando indietro troppo in fretta, rischio che accada di nuovo, e potrebbe essere la mia fine professionale. Vincere il titolo di ‘Uomo più forte d'Inghilterra' è stato uno dei miei più grandi successi e mi piacerebbe sicuramente vincerlo più di una volta".