Luna Rossa si impone su American Magic: regata perfetta, seconda vittoria consecutiva Luna Rossa detta legge nel Round Robin contro American Magic vincendo chiaramente la sfida: 24″ di vantaggio all’arrivo del Team Prada che era partito peggio degli americani. Una prova di forza imponente dell’equipaggio italiano contro una delle avversarie più temibili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Seconda vittoria consecutiva per Luna Rossa che si è imposta quest'oggi su American Magic nella prima delle due regate che vede l'equipaggio italiano scendere in acqua per la Louis Vuitton Cup 2024 con le sfide tra gli sfidanti che contenderanno a New Zealand l'America's Cup. Team Prada ha mostrato una prova di forza e di carattere sugli americani, in quella che è già considerata una sfida diretta tra i due equipaggi favoriti. Nel pomeriggio, poi di nuovo in acqua per il testa a testa con Britannia.

Luna Rossa perfetta: American Magic si deve inchinare, vittoria schiacciante

Luna Rossa ha messo un punto esclamativo nella sfida diretta ad American Magic con una regata vinta in modo prepotente che ha messo in mostra una barca più veloce unita all'intelligenza tecnica e una lettura del campo di regata a dir poco perfetto. Uno dei rivali più temuti è stato travolto nitidamente. Il momento decisivo arriva dopo un incrocio tra le due barche, nella prima parte della seconda bolina: Luna Rossa opera il sorpasso e guadagna subito un centinaio di metri. Poi il divario arriva a 20″ e il Team Prada Pirelli deve soltanto amministrare la situazione: missione compiuta, arrivando al traguardo con 24 secondi di margine.

American Magic parte meglio di Luna Rossa

Gli americani avevano avuto qualche problema poco prima della partenza: ka regata è stata rinviata infatti di un quarto d’ora a causa di un guaio tecnico sullo scafo di American Magic: Slingsby e compagni partono comunque leggermente meglio rispetto a Luna Rossa che decide di separarsi subito per non finire nei rifiuti. Purtroppo però il Team italiano deve virare e il rallentamento è inevitabile così da pagare un gap importante, di circa 150 metri. Pii, però, il ritorno in regata, con il recupero e il sorpasso finale che vale un altro successo,