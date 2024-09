video suggerito

Luna Rossa sfida Ineos oggi in finale di Louis Vuitton Cup, orario e dove vedere le regate in TV e streaming Luna Rossa sfida INEOS Britannia, oggi domenica 29 settembre, dalle 14:00 ripartono le finali della Louis Vuitton Cup: che si disputa al meglio delle 13 match races, chi arriva a 7 successi sfiderà Team New Zealand. Diretta TV e in streaming in chiaro senza costi su Italia 1 e Mediaset Infinity. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Anche oggi Luna Rossa è in acqua per disputare le finali della Louis Vuitton Cup. L'imbarcazione italiana sfiderà nel Round 3 e nel Round 3 i britannici di INEOS. La prima delle due regate si terrà alle ore 14, la seconda alle 15:49. Chi arriverà per primo a quota sette vittorie otterrà il trofeo e si qualificherà per l'America's Cup di vela contro Team New Zealand. Il calendario prevede riposo per lunedì, ma da martedì si torna in acqua. Le sfide odierne che permettono di recuperare quelle di ieri non assegnate per il vento, si potranno seguire in diretta in chiaro e gratuitamente su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Anche gli abbonati di Sky avranno la possibilità di seguire in diretta le finali su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport. Streaming possibile con Sky Go e NOW.

Luna Rossa e INEOS Britannia hanno un duplice appuntamento con la storia. Vincere la Louis Vuitton Cup è già un grande obiettivo, e sarebbe un grande traguardo per entrambi i consorzi. Luna Rossa va a caccia del tris, INEOS del primo alloro. Chi vincerà avrà modo di sfidare New Zealand, detentore del titolo. Né l'Italia né la Gran Bretagna hanno mai vinto l'America's Cup e il traguardo sarebbe di portata mondiale. Il punteggio per ora è in perfetta parità: 1-1 dopo le prime due regate. Regna l'equilibrio, che si era già visto nel round robin, dove c'erano state una vittoria per parte. Si gareggia al meglio dei 13 match race. Lunedì giornata di riposo, ma si tornerà in acqua l'1 e il 2 ottobre, ed eventualmente il 4 e il 5 ottobre.

A che ora gareggia Luna Rossa in finale contro Ineos Britannia: l'orario delle regate

Il programma è standard. Luna Rossa e INEOS Britannia scenderanno nelle acque di Barcellona questo pomeriggio e alle ore 14:15 inizierà il Round 3 delle finali di Louis Vuitton Cup. La seconda sfida di giornata, quella definita Round 4, prenderà il via invece non prima delle ore 15:49. Naturalmente gli orari sono anche soggetti alle condizioni meteo marine, il forte vento o il mare mosso possono portare all'annullamento o al rinvio delle regate odierne.

Dove vedere le regate di oggi tra Luna Rossa e Ineos Britannia in TV e streaming

Chi vorrà seguire in diretta TV in chiaro e in streaming, altrettanto in chiaro, le regate odierne delle finali di Vuitton Cup potrà farlo collegandosi su Italia 1. Mediaset ha acquistato i diritti dell'evento e manderà in onda, sempre gratuitamente, le sfide odierne su Mediaset Infinity. Sky Sport Uno e Sky Sport America's Cup sono i canali sui quali potranno collegarsi gli abbonati di Sky, streaming su Sky Go e NOW.