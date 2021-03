Incredibile testa a testa nelle acque di Auckland dove l'imbarcazione italiana non molla e di porta su uno storico 3-3 nell'America's Cup 2021 contro New Zealand. Spithill beffa Burling sulla linea di partenza di Gara 5 chiudendo in testa alla linea di traguardo su un campo di regata intorno ai 10 nodi. Con vento basso, Luna Rossa si porta così in vantaggio 3-2 ma in Gara 6 Te Rehutai risponde da campione. Il defender neozelandese scatta per primo al via, mantiene un distacco abissale di 400 metri poco dopo la linea di partenza per aumentare a quasi 800 metri durante l'ultima regata di giornata e chiudendo senza che Luna Rossa si potesse avvicinare.

E' un'altra giornata storica per l'equipaggio di Luna Rossa e per l'Italia della vela: in Coppa America 2021 New Zealand continua a essere messa alle corde senza mai riuscire a scappare via e creare un divario importante. Anzi, per la prima volta, in questa edizione numero 36 i kiwi vanno addirittura sotto, dovendo recuperare lo svantaggio dopo Gara 5. Nel Golfo di Hauraki prova a fare il colpo grosso strappando a sua volta un doppio successo ma l'equilibrio non si spezza: sarà infatti Te Rehutai a rimettere tutto nella giusta misura, chiudendo la giornata di regate sul 3-3.

Luna Rossa si impone in Gara 5, la partenza è strepitosa

Il gioco di prestigio riesce a Jimmy Spithill che sorprende i neozelandesi sulla linea di partenza: le condizioni sono favorevoli più a Luna Rossa che a Team New Zealand (campo di regata attorno ai 10 nodi) e l'imbarcazione italiana conferma le proprie qualità con venti moderati. Ne nasce una Gara 5 fi pieno e totale controllo ad ogni frazione con un vantaggio che viaggia attorno ai 20 secondi. Un successo che spinge l'imbarcazione Prada-Pirelli per la prima volta in questa America'Cup a trovarsi in vantaggio in classifica generale (3-2) e a provare ad allungare ancora in Gara 6.

Team New Zealand in Gara 6 si impone di prepotenza

Peter Burling non ci sta alla seconda umiliazione di giornata e Te Rehutai si allinea meglio in partenza rispetto agli italiani che partono lontanissimi e che subiscono uno svantaggio considerevole da subito: 400 metri al via, malgrado il vento resti sempre basso. New Zealand compie la regata perfetta, sempre in controllo su Luna Rossa, giocando col vento e mantenendo una distanza che piano piano diventa sempre più imponente fino a toccare gli 800 metri e chiudendo in controllo al traguardo.

America's Cup 2021, i risultati

Luna Rossa continua a riscrivere la storia della vela italiana. Dopo 6 regate l'equilibrio con i kiwi è ancora perfetto: 3-3. Mai prima d'ora un'imbarcazione tricolore era riuscita a strappare tre successi ai defender, tantomeno si è era riusciti addirittura a portarsi in vantaggio regalando anche l'orgoglio di mostrare per un attimo la propria superiorità. Adesso si ritorna sul campo di regata per altre due sfide ravvicinate. Chi strapperà sette successi, alzerà al cielo il 36° trofeo di vela e ospiterà la prossima edizione.

Mercoledì 10 marzo

Gara-1: Luna Rossa-Team New Zealand 0-1 (+31″)

Gara-2: Luna Rossa-Team New Zealand 1-1 (+7″)

Venerdì 12 marzo

Gara-3: Luna Rossa-Team New Zealand 2-1 (+37″)

Gara-4: Luna Rossa-Team New Zealand 2-2 (+1'03")

Sabato 13 marzo

Gara-5: Luna Rossa-Team New Zealand 3-2 (+18″)

Gara-6: Luna Rossa-Team New Zealand 3-3 (+14″)

Il calendario delle prossime regate

Ecco tutte le date e gli orari delle gare tra Luna Rossa e Team New Zealand, il calendario è impostato secondo questo schema fino a quando una delle due imbarcazioni non conquisterà sette vittorie:

Domenica 14 marzo

Gara-7: ore 04.00

Gara-8: a seguire

Lunedì 15 marzo

Gara-11: ore 04.00

Gara-12: a seguire