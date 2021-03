Luna Rossa e New Zealand in competizione tra loro per l'America's Cup. E' lo scenario che tutti gli appassionati potranno godere dal prossimo 10 marzo, quando si aprirà il campo di regata per la finale (al meglio delle 13) nelle acque di Auckland dove l'equipaggio italiano proverà a togliere il titolo agli australiani. Intanto, si stanno svolgendo le prove di avvicinamento, monitorate da vicino per capire quali siano le reali possibilità da parte di Luna Rossa, dopo la dimostrazione di forza nella Prada Cup, battendo nettamente gli inglesi di Ineos.

Nel Golfo di Hauraki Luna Rossa e Team New Zealand sono scese in acqua per testare le proprie imbarcazioni e per alcuni attimi si è assistito ad un confronto a distanza in cui è apparso un evidente equilibrio. Notizie confortanti anche se poi sarà la reale sfida per l'America's Cup a determinare quale imbarcazione avrà la meglio con i kiwi nettamente favoriti per il successo finale in un match race le cui date sono ancora tutte da stabilire per via della pandemia di coronavirus.

Luna Rossa e Te Rehutai sono apparse solcare le acque con la medesima velocità anche se a distanza di guardia l'una dall'altra e senza una parvenza di sfida reale. La sensazione è che l'imbarcazione italiana sia al livello della neozelandese e possa tener testa nel confronto che varrà il trofeo. Dopotutto i due equipaggi da settimane seguono da vicino cosa fa l'avversario e se l'Italia ha preso spunto dal defender, anche la Nuova Zelanda non è rimasta a guardare: i kiwi starebbero ‘copiando' l'idea del doppio timoniere, un inedito ‘brevettato' da Luna Rossa e che ha dato i suoi frutti in Prada Cup soprattutto nella migliore gestione delle partenze.

Ciò che si sa con certezza sono le velocità raggiunte da Luna Rossa: il dato ufficiale inserito nel registro di regata parla di un picco a 49,12 nodi (oltre 90 km/h) e, dunque, è verosimile che durante le prove si possa aver superato anche i 50 nodi. Meno credibili le cifre circolate nei giorni scorsi su New Zealand: dopo i primi test ad Auckland si era spara la voce di una puntata massima a 60 nodi. Per mettere paura a Luna Rossa.