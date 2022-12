L’ultima strategia per vincere un torneo di poker: distrarre gli avversari mostrando un capezzolo Nel mondo del poker sportivo non si parla d’altro che del più clamoroso e sfacciato stratagemma mai messo in atto per distrarre gli avversari al tavolo di un torneo: “Sashimi, dai, per favore”.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle ultime ore il mondo del poker sportivo è stato scosso da quanto accaduto nella partita dell’Hustler Casino Live del lunedì, denominata ‘Max Pain Monday'. Il torneo, un ‘cash game' trasmesso come sempre in diretta streaming su Youtube, ha visto sedere ai tavoli i vari Nick Austin, Next Gen Poker, Wolfgang Poker e un'affascinante giocatrice asiatica nota come Sashimi.

La giovane si è resa protagonista di un episodio che poi è diventato virale sui social: si è trattato del più clamoroso e sfacciato stratagemma mai messo in atto per distrarre gli avversari ad un tavolo di poker sportivo. Sashimi infatti nell'occasione ha messo in mostra un décolleté molto generoso, con problemi di contenimento dei seni sotto il top trasparente. Finché ad un certo punto il capezzolo del seno sinistro è ‘debordato'. Nelle immagini del video – poi dilagato su twitter e postato dalla stessa giocatrice sul proprio profilo Instagram – si vede Nick Austin, seduto alla sinistra della giovane, visibilmente destabilizzato da quanto accade al suo fianco.

Peraltro anche il commentatore è rimasto attonito per quello spettacolo imprevisto e alla fine della mano è intervenuto per richiamare all'ordine Sashimi, che a quel punto si è risistemata. La scena era stata preceduta da una battuta dello stesso Austin, che aveva detto alla ragazza di avere difficoltà con i suoi prorompenti seni in bella vista: è stato l'assist per la giocatrice per mettere in ulteriore imbarazzo il suo avversario mostrando il capezzolo a lui più vicino (qui sotto un tweet virale sulla vicenda).

L'episodio non è stato censurato dalla regia: anche volendo era impossibile farlo, visto che quel colpo (abbastanza pesante) vedeva l'azione svolgersi proprio tra Sashimi e Austin. A fine mano il commentatore della trasmissione in streaming, Kyle ‘RaverPoker' Ravreby, è dunque potuto intervenire: "In questo momento sto distogliendo lo sguardo dallo schermo… Sashimi, dai, per favore".

La realtà tuttavia era diversa da come appariva: dopo la partita infatti è stato rivelato che Sashimi ha usato un body con delle protesi – peraltro molto convincenti, almeno a giudicare dal video – per fingere di mostrare il suo seno e distrarre gli altri giocatori al tavolo. Nei giorni precedenti il torneo la giovane, che in passato non aveva mai indossato niente del genere ma comode felpe o magliette, aveva peraltro fatto capire che avrebbe cambiato il suo outfit per l'occasione, evidentemente meditando già di mettere in atto il suo stratagemma ‘creativo' per distrarre i suoi avversari.