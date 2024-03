Lottatore ricoperto di soldi dopo il morso dell’avversario: bonus speciale dopo l’epilogo surreale Igor Severino, è stato il primo combattente ad essere squalificato in questo tipo di incontri per un morso ad un avversario. Quest’ultimo ha ricevuto un bonus speciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Epilogo assolutamente a sorpresa per l'UFC Vegas 89, ovvero il prestigioso evento di arti marziali miste che si tiene a Las Vegas. Igor Severino, è stato il primo combattente ad essere squalificato in questo tipo di incontri per un morso ad un avversario. Il brasiliano ha lasciato tutti di stucco con questo gesto antisportivo nei confronti di André Lima che ha mostrato a tutti poi i segni di quanto accaduto.

Infatti il povero Lima è stato morso proprio sotto il bicipite sinistro, mentre stava cercando di trascinare il connazionale con un atterramento con una gamba sola. Disperato Severino ha provato a ferire il connazionale, affondando i denti nel braccio. Ed ecco plateali i segni ben visibili dei denti, con l'arbitro Chris Tognoni che non ha potuto fare altro per interrompere l'azione per poi squalificare Severino. La scena ha fatto il giro del mondo scatenando i fan, che ci hanno scherzato su sui social.

Sono stati tanti gli appassionati della MMA che hanno chiesto al presidente e CEO dell'UFC Dana White di escludere Severino dalla promozione. E il boss non ha perso tempo spiegando: "Se ti senti frustrato e vuoi uscire dalla lotta, ci sono molti modi per farlo. Ma la cosa peggiore che puoi fare è mordere il tuo avversario. Ora vieni tagliato e perdi la più grande opportunità della tua vita". D'altro canto invece lo stesso White ha deciso di premiare Lima con un ulteriore bonus, ovvero quello denominato "I Got Bit" da 25mila dollari. Si tratta dunque di un bottino completo di quasi 50mila euro, compreso il premio riservato al vincitore.

Leggi anche Brutta disavventura per il ciclista Frison: operato ai testicoli dopo il morso del cane degli amici

Lima dal canto suo ha deciso di non perdere tempo e farsi un nuovo tatuaggio. Il brasiliano si è tatuato i segni del morso ricevuto. Nel bene e nel male il gestaccio di Igor Severino ha cambiato per sempre la vita del giovane lottatore, che non dimenticherà mai quel morso ricevuto. Se la sua carriera continua a gonfie vele, anche la vita privata dopo questi guadagni può sorridere. Un combattimento dunque dall'epilogo inaspettato e surreale.