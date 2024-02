Lottatore MMA in conferenza dopo la vittoria: “Pagatemi per rispondere”. Nessuno fa più domande Conferenza stampa mai vista quella di Charles Radtke dopo la sua vittoria per KO in UFC Vegas 85: il lottatore di MMA ha chiesto di essere pagato per rispondere, ma a quel punto nessuno gli ha fatto più domande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Che Charles Radtke fosse un personaggio controverso si sapeva, ma quello che il 33enne lottatore di arti marziali miste ha fatto dopo aver vinto il suo incontro in UFC Vegas 85 è qualcosa che non si era mai visto: lo statunitense ha chiesto di essere pagato dai giornalisti durante la conferenza post combattimento, ricevendo in cambio nessuna domanda.

Il peso welter (categoria di peso fino a 77,6 kg) si era già reso protagonista di un comportamento increscioso lo scorso settembre, quando aveva debuttato in UFC sconfiggendo Mike Mathetha con decisione unanime. In quell'occasione aveva urlato diverse parolacce e insulti omofobi, salvo poi chiedere scusa. Adesso l'americano – che dopo l'ultimo successo ha un record in carriera di nove vittorie e tre sconfitte – è finito nuovamente sotto i riflettori per motivi non legati alle sue gesta sul tappeto.

Dopo aver messo KO Gilbert Urbina sabato scorso a Las Vegas, a 4'47" del primo round, Radtke è intervenuto nell'abituale conferenza stampa dedicata al vincitore. Dopo appena due minuti dall'inizio, uno dei giornalisti presenti gli ha chiesto del suo prossimo incontro, vista l'hype che adesso c'è su di lui dopo le due vittorie con cui si è presentato in UFC, l'organizzazione di MMA più famosa al mondo. Gli ha anche domandato quale avversario gli piacerebbe affrontare nello specifico.

La risposta di Radtke è stata tuttavia spiazzante: "Quanti soldi hai? Ragazzi, avete queste interviste gratis. Io ho bisogno di essere pagato. Andiamo…". Poi ha aggiunto: "Il prossimo è…". Dopodiché, tuttavia, nessuno in sala stampa ha posto più alcuna domanda e tutti i giornalisti sono rimasti in silenzio. "Bene", ha detto a quel punto il lottatore prima di alzarsi e andarsene. Radtke è ora 2-0 nell'ottagono e ha vinto i suoi ultimi sei incontri considerando anche i combattimenti precedenti.