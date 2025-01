video suggerito

Lottatore MMA gonfiato di botte, la moglie accorre disperata: "Alzati per favore". Poi è come un film Un finale da film, per un combattimento di MMA le cui immagini hanno fatto il giro del mondo: Vladimir 'The Irishman' Polozov era sull'orlo del KO mentre Anatoliy Galushka lo stava tempestando di pugni, quando sua moglie è corsa disperata a bordo ottagono per urlargli di alzarsi e ribaltare il match. In pochi secondi incredibilmente è cambiato tutto.

A cura di Paolo Fiorenza

La riunione di Arti Marziali Miste MMA Series 84 – che si è svolta in Russia lo scorso settembre ma è tornata in auge nelle ultime ore, con video da milioni di visualizzazioni – ha vissuto un momento memorabile quando Vladimir ‘The Irishman' Polozov si trovava al tappeto, sull'orlo della sconfitta, mentre il suo avversario Anatoliy Galushka lo stava gonfiando di botte. Una gragnuola di pugni che sembrava inarrestabile e foriera solo di un imminente KO. In quel frangente – in una scena di impatto cinematografico, visti anche gli sviluppi successivi – una donna è accorsa a bordo ottagono: era la moglie del combattente russo, che gli ha urlato disperatamente di alzarsi. A quel punto è accaduto l'impensabile: il rinvigorito Polozov è improvvisamente risorto dall'agonia sportiva e ha ribaltato l'incontro in pochi istanti, costringendo il suo avversario ad abbandonare.

Polozov sull'orlo del KO contro Galushka, poi arriva la moglie

Polozov, decisamente più piccolo di Galushka, era apparso in difficoltà fin dall'inizio: 1,69 per 75 kg il primo, contro 1,86 per 110 kg il secondo. Insomma il più classico dei ‘Davide contro Golia', e lo svolgimento del match sembrava andare nella direzione che suggeriva la diversa stazza dei due lottatori. Ma nello sport conta anche altro, oltre alle dimensioni e alla forza: motivazioni e tecnica fanno la differenza.

Il combattimento sembrava perso per Polozov, impotente sotto la pioggia di colpi del suo avversario, quando la vicenda ha vissuto un colpo di scena drammatico: Ekaterina – la moglie di Vladimir, che seguiva l'incontro dalla prima fila – non è riuscita a trattenere le sue emozioni ed è scattata dal proprio posto, superando le barriere di protezione e sfidando la sicurezza per avvicinarsi il più possibile all'ottagono. Pur essendo trattenuta e poi portata via di forza, le urla disperate della donna si sono sentite nitide nell'arena e sono arrivate anche in TV attraverso i microfoni: "Alzati, per favore!".

Le urla di Ekaterina infondono nuova forza in Polozov, che risorge e vince

Quelle parole sono state per Polozov una scossa potente, un'iniezione di forza cui attingere. L'Irlandese – come è soprannominato per i capelli e la barba rossastri – da quel momento è riuscito a rovesciare un match che sembrava segnato, anzi di più, già finito. Vladimir ha bloccato con le gambe il braccio di Galushka in una presa dolorosa, costringendolo ad alzare bandiera bianca entro pochi secondi.

"Ho sentito il suo grido ed è stato come se mi avesse tirato fuori dalla nebbia – ha poi raccontato Polozov in un'intervista a caldo – Lei è sempre stata il mio sostegno, in quel momento le sue parole sono state decisive". Ekaterina – che è stata ribattezzata dagli appassionati "l'angelo custode con le scarpe da ginnastica" – ha spiegato dal canto suo che alla vista della sofferenza di suo marito, ha sentito che non poteva restare con le mani in mano: "Volevo semplicemente aiutarlo, almeno moralmente". L'affiatatissima coppia vive in un villaggio sperduto, in modo molto semplice e circondati dagli animali: hanno 11 gatti, 6 cani, 5 maialini e una mucca.