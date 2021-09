L’Italvolley femminile vola in semifinale agli Europei: azzurre perfette e Russia battuta 3-0 L’Italvolley femminile vola in semifinale agli Europei di volley e segna un altro passo importante in questa competizione. Dopo la vittoria ai quarti contro il Belgio, le azzurre di Mazzanti sono state a dir poco perfette. Russia al tappeto con il punteggio di 3-0. In semifinale la Egonu e compagne dovranno vedersela contro l’Olanda.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italvolley femminile vola in semifinale agli Europei di volley e segna un altro passo importante in questa competizione. Dopo la vittoria contro il Belgio, le azzurre di Mazzanti sono state a dir poco perfette nei quarti di finale. Russia al tappeto con il punteggio di 3-0 per una gara letteralmente dominata da Paola Egonu e compagne capaci di non concedere nulla alle avversarie. Appuntamento adesso alla semifinale di venerdì 3 settembre che l'Italia dovrà giocare contro l'Olanda. Bisognerà proseguire in questo percorso sognando una finale Italia-Serbia a Belgrado che sarebbe davvero una favola.

L'Italia ha condotto una gara magnifica conclusa con il punteggio di 25-20 nel primo set. Letteralmente scatenate le ragazze di Mazzanti nel secondo con un netto 25-8 che ha visto le russe in nettissima difficoltà e completamente schiacciate dallo strapotere dell'Italia. Nel terzo e ultimo set concluso con il punteggio di 25-15, l'Italia ha suggellato un successo che ha strameritato guadagnandosi una semifinale fantastica contro l'Olanda.

Una prova a dir poco superlativa per la nazionale italiana che ha dimostrato carattere e determinazione nel portarsi a casa questo importantissimo risultato. Sugli scudi ancora una volta, come accaduto già nelle prime sfide della fase a gironi e nelle gare eliminatorie, Paola Egonu, capace di distinguersi ancora una volta con ben 15 punti. In doppia cifra anche la Pietrini che invece di punti ne ha segnati 13.

Bene anche Sylla con 10 e Chirichella sempre con 10. L'Italia giocherà quindi la sua semifinale contro l'Olanda partendo ancora una volta da favorita. Le Orange hanno battuto la Svezia 3-0 ai quarti, lo stesso punteggio con cui le azzurre hanno messo al tappeto la Russia e che garantisce alla squadra di Mazzanti di continuare a sognare il titolo.