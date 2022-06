L’Italia coglie un prezioso argento nella spada femminile agli Europei 2022: oro alla Francia Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola ed Alberta Santuccio si portano a casa l’argento nella prova a squadre di spada femminile: è l’undicesima medaglia per l’Italia. L’oro va alla Francia.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia non è riuscita a cogliere un altro oro agli Europei 2022 di scherma ma l'argento che hanno portato a casa Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola ed Alberta Santuccio vale l’undicesima medaglia per la spedizione azzurra. A vincere è stata la Francia, che si è aggiudicata la finale della prova a squadre di spada femminile per 43 a 30.

(in aggiornamento)