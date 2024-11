video suggerito

L’ex stella NFL Chad Johnson svela: “Usavo l’urina calda dei miei compagni”. Era per stare bene L’x ricevitore dei Cincinnati Bengals Chad Johnson, pluriconvocato all’All-Star Game della NFL, racconta la sua ‘formula segreta’ per restare in salute e prevenire gli infortuni: “Raccoglievo l’urina calda dei miei compagni di squadra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Chad Johnson è stato un nome di prima grandezza del football americano oltreoceano: il wide receiver nato in Florida è stato convocato sei volte per il Pro Bowl, ovvero l'All-Star Game della NFL, e per due volte è stato inserito nella formazione ideale del campionato professionistico nordamericano. Johnson era indistruttibile, ha saltato solo 10 partite nel corso della sua carriera in NFL durata 11 anni: non una cosa comune in uno sport dai contatti durissimi e soprattutto per un ricevitore, cui vengono riservati placcaggi di brutalità selvaggia. Chad aveva una ‘formula segreta' per restare in salute: utilizzare l'urina calda dei compagni di squadra per immergerci le caviglie.

Il metodo con cui Chad Johnson preveniva gli infortuni: usava l'urina calda dei compagni

Johnson, oggi 46enne, è stato recentemente ospite del podcast di Carmelo Anthony ‘7PM in Brooklyn' ed in quella occasione è stato mostrato un video risalente al 2016 in cui il giocatore NFL svelava per la prima volta il suo metodo per stare bene e prevenire gli infortuni: "Raccoglievo l'urina calda dei miei compagni di squadra, la riscaldavo e ci immergevo la caviglia per 30 minuti".

Chad Johnson in azione nel Pro Bowl del 2004

L'argomento estremamente insolito è stato nuovamente oggetto di discussione nel podcast. Johnson ha insistito sulla sua validità, aggiungendo ulteriori dettagli su come avveniva la raccolta dell'urina: "Sì, ha funzionato. C'è una ragione per cui non mi sono mai fatto male: i rimedi casalinghi… Sono seduto qui e ne sono la prova vivente".

La richiesta di Johnson ai compagni: "C'è un secchio nel bagno, fatela là"

Il wide receiver di Miami, che in carriera ha totalizzato 766 ricezioni, 11.059 yard e 67 touchdown, ha detto che è stata sua nonna a dargli l'idea e che non è stato difficile convincere i suoi compagni di squadra ad aiutarlo: "Ecco come sono riuscito a raccogliere tutto in una volta. Ci sono riunioni di squadra al mattino, giusto? Lì ci sono tutti. ‘Ehi ragazzi, fatemi un favore. La mia caviglia si è un po' fottuta, ho bisogno che tutti voi beviate acqua in una volta. Quindi, quando finiamo la riunione, se fate pipì, c'è un secchio nel bagno.' Boom. Stanno tutti facendo pipì in quel secchio per me".

Johnson ha giocato per i Cincinnati Bengals per quasi un decennio prima di passare ai New England Patriots e ai Miami Dolphins. Ha poi chiuso la sua carriera con i Montreal Alouettes, squadra della Canadian Football League, e infine – a quasi 40 anni – con i Fundidores de Monterrey, club messicano che milita nella Professional American Football League. Quello che è certo è che è riuscito a competere ad alti livelli davvero per tanto tempo, in un ruolo in cui velocità, cambi di direzione e capacità di reggere i durissimi scontri hanno messo a dura prova i suoi arti inferiori.