Da adesso non ci si ferma più. Dopo le prime due regate disputate mercoledì scorso, da venerdì 12 marzo la America's Cup non avrà pause. Luna Rossa e Team New Zealand sono sull'1-1, chi ne vince per primo sette si aggiudica il trofeo. I padroni di casa pensavano di essere grandi favoriti, ma adesso hanno meno certezze. L'imbarcazione neozelandese ha sicuramente una maggiore velocità di punta, ma non basta la velocità per ottenere sempre il successo e ora oltre a mancare la certezza del successo (per molti non c'erano dubbi sulla vincitrice dell'America's Cup) legittimamente, tra i padroni casa cresce la paura di non confermarsi. Quelli di Luna Rossa lo hanno capito. E questo lo si è notato anche nella conferenza stampa di Spithill.

La risposta spiazzante di Spithill

Nella conferenza tenuta dopo la prima giornata di regate un giornalista di TV3 ha fatto una domanda a James Spithill, il timoniere del Team Prada Pirelli insieme a Francesco Bruni. E all'australiano è stato chiesto se avesse un messaggio per tutti coloro che avevano nelle settimane scorse sottovalutato Luna Rossa, in parecchi avevano dato per perdente con gli inglesi di Ineos nella Prada Cup. Spithill, che è uno dei più bravi al mondo – non a caso ha vinto l'America's Cup due volte (2010, 2013 con Oracle), a quella domanda ha risposto con ironia sagace: "Tu intendi persone come te? Voi non sbagliate mai, vero?".

Il record di James Spithill

Luna Rossa in questo momento ha sicuramente un umore migliore rispetto al Team New Zealand e spera di portare letteralmente il vento dalla sua parte. Anche nelle conferenze stampa si possono dare dei messaggi ai rivali e mostrare leggerezza e tranquillità è una buona tattica e lo sa benissimo Spithill che con il successo ottenuto mercoledì scorso è diventato il timoniere con il maggior numero di regate vinte in America's Cup, 15 (una in più di Russell Coutts). E ora si spera la serie possa allungarsi e di molto.