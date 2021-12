L’assurda morte a 32 anni di Kawa Leauma: strano incidente per il nazionale spagnolo di rugby Kawa Leauma, giocatore dell’AMPO Ordizia nel giro della nazionale spagnola ha perso la vita in circostanze molto strane, dopo il match tra la sua nazionale e l’Olanda.

A cura di Marco Beltrami

È un giorno nero per la palla ovale. Lutto nel mondo del rugby per la morte di Kawa Leauma, giocatore dell'AMPO Ordizia nel giro della nazionale spagnola. Il gigante classe 1989 di origini neozelandesi è deceduto per le conseguenze di uno strano incidente avvenuto dopo la sfida vinta dalla Spagna contro l'Olanda. Ad ufficializzare il tutto una nota della Federazione spagnola di rugby, che ha spento le speranze dei tifosi.

Leauma si trovava dunque nei Paesi Bassi al seguito della sua nazionale, dopo che aveva già esordito in un'amichevole recente contro l'Italia. Il giocatore 32enne non è sceso in campo contro l'Olanda per paura che la Federazione andasse incontro ad un "allineamento improprio", alla luce del fatto di aver militato nelle rappresentative giovanili di Samoa. Il match valido per il Rugby Europe Championship 2021 si è rivelato una formalità per gli iberici, che hanno vinto in scioltezza. Non potendo effettuare il proverbiale terzo tempo in campo, alcuni giocatori delle due squadre, tra cui anche Kawa Leauma, si sono dati appuntamento per vivere un momento di relax, stando a quanto riportato dai tabloid spagnoli, in un locale ricreativo.

Kawa Leauma in azione in occasione di un incontro in patria

Qui si è verificato quello che al momento sembra uno strano incidente, dalla dinamica ancora da chiarire. Nella prima nota della Federazione spagnola si leggeva che il giocatore aveva subito un "incidente fortuito costatogli un grave trauma cranico". A quanto pare sarebbe caduto nel vuoto in una zona in cattive condizioni e mal segnalata. Un cedimento ha fatto precipitare il rugbista per diversi metri. La situazione è apparsa subito gravissima a causa del violentissimo colpo alla testa, con un dirigente e un funzionario federale subito recatisi in ospedale per accompagnare d'urgenza Kawa.

Quest'ultimo è stato subito trasferito in terapia intensiva e operato. In un primo momento le sensazioni sembravano positive, con alcuni segni di miglioramento. Nel pomeriggio di lunedì però la situazione è peggiorata e alla fine per lui non c'è stato nulla da fare. La famiglia di Leauma in queste ore terribili ha chiesto rispetto e silenzio: "Per espresso desiderio della moglie, attualmente in viaggio nella capitale olandese, al momento non possiamo fornire maggiori informazioni e chiediamo il massimo rispetto per lei e per tutta la sua famiglia. Riposa in pace Kawa".