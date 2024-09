L’arbitro NFL ruba la scena alla stella che va in touchdown: è un fenomeno di velocità e coordinazione

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Domenica scorsa i Minnesota Vikings hanno vinto la loro seconda partita sulle due giocate in questo inizio di regular season della NFL, battendo in casa i San Francisco 49ers per 23-17. I padroni di casa si sono portati in vantaggio 10-0 grazie a un bel touchdown messo a segno dal ricevitore Justin Jefferson, che ha raccolto in maniera perfetta un lancio lunghissimo del quarterback Sam Darnold. È stato un passaggio di quelli da highlights, da ben 98 yard, che ha fatto esplodere il pubblico dello U.S. Bank Stadium, aprendo la strada al successo finale dei Vikings. Ma non è per la combo Darnold-Jefferson che il video dell'azione ha totalizzato milioni di visualizzazioni, bensì per quello che ha fatto l'arbitro mentre seguiva tutto da vicino, con una velocità ed una coordinazione per non intralciare i giocatori davvero impressionante.

Si stava giocando il secondo quarto del match, quando il quarterback dei Vikings è indietreggiato nella propria end zone prima di far partire una fucilata tanto potente quanto precisa, che ha trovato la prodigiosa ricezione in corsa di Jefferson oltre la metà campo. Il 25enne si è involato sulla sinistra, poi ha sterzato ed è andato dall'altra parte, lasciandosi dietro i difensori per segnare il touchdown. Il wide receiver di Minnesota è noto per le sue grandi mani e la velocità, quindi non sorprende che abbia bruciato la retroguardia dei 49ers.

L'arbitro di Vikings-49ers si prende la scena: è un mostro di velocità e coordinazione

Quello che piuttosto ha lasciato molti a bocca aperta è stato come uno degli arbitri non solo sia riuscito a tenere il passo di Jefferson mentre correva a tutta velocità per il campo, ma abbia anche assecondato i suoi movimenti con grandissima coordinazione, quasi un ‘balletto' anche a retromarcia, nonché una profonda conoscenza del gioco. L'arbitro, identificato dal suo numero come il ‘back judge' (ovvero colui che si posiziona in profondità dietro i defensive back al centro del campo) Tyree Walton, aveva infatti addirittura previsto che Jefferson avrebbe cambiato direzione durante la sua corsa, e dunque si è sistemato in campo per non intralciarla, ma senza perdere velocità.

Walton è dunque arrivato prima di Jefferson nella end zone di San Francisco, assistendo da pochi passi al touchdown della stella dei Vikings e al suo balletto per festeggiare. La prestazione atletica e il gioco di gambe dell'arbitro lo hanno fatto diventare un idolo sui social, al punto che qualcuno si è chiesto perché non fosse tra i giocatori in campo: "Procurate un contratto per questo tizio!", è stato uno dei commenti più gettonati.

In effetti Walton è un ex running back della Adams State, una scuola della Division II, ed è al suo secondo anno come arbitro nella National Football League. Se ognuno è destinato prima o poi ad avere il suo quarto d'ora di notorietà, Walton se l'è giocato bene domenica sera…