L’amara onestà di Sibilio, si ritira a metà gara nei 400 ostacoli ai Mondiali: “Ho sbagliato tutto”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandro Sibilio ha compiuto un mezzo disastro durante la propria batteria nei 400 ostacoli ai Mondiali di Tokyo: per l'atleta napoletano la gara dura nemmeno 200 metri, fermandosi quasi subito dopo aver colpito malamente gli ostacoli e perso la ritmica. Fuori dai giochi, ha preferito fermarsi, poi sconsolato e lucido ha spiegato il motivo della propria scelta: nessun guaio fisico, solamente una serie di errori: "Ho colpito subito il primo ostacolo in partenza, poi ho deciso di evitare guai peggiori".

L'amara onestà di Sibilio: "Il mio mondiale finisce qui, devo riordinare le idee"

Una batteria amarissima e deludente: Alessandro Sibilio ha fallito il proprio appuntamento mondiale, dove ha provato a mettersi alla prova a fronte anche di una condizione fisica non ottimale. Ma il già primatista Under23 nei 400hs ha voluto osare gettando il cuore oltre l'ostacolo, che però lo ha frenato sin da subito: "Non voglio dare giudizi a caldo" ha spiegato ai microfoni Rai sull'orlo della desolazione, "ma ho sbagliato tutto. Ho colpito il primo ostacolo subito, poi ho preferito non continuare per evitare eventuali guai fisici, perché sentivo fastidio al piede. Avrei preferito fare un tempo alto e finire, perché non è da me non finire la gara". L'amarezza arriva prepotente nelle parole finali: "Il mio mondiale finisce qui, ora devo riordinare le idee e riposarmi perché arrivo da un periodo davvero ricco di problemi. C'è bisogno di un cambio radicale nella mia vita atletica e nella mia vita quotidiana: mi scuso per aver buttato via 12 mesi così".

Cos'è accaduto a Sibilio in batteria dei 400hs ai Mondiali: l'errore iniziale

Nella batteria dei 400 ostacoli di Tokyo un posto per qualificarsi era alla sua portata ma Sibilio non è riuscito a superare nemmeno la metà della gara. Attorno ai 200 metri si è fermato dopo aver perso evidente terreno rispetto ai suoi avversari. Colpa di una partenza pessima, dove ha urtato subito il primo ostacolo perdendo il ritmo che poi non ha più ripreso. Negli ostacoli successivi ha provato a rimettersi in linea ma senza successo dovendo frenare e accelerare, fino all'inevitabile decisione di fermarsi dopo essere atterrato male sul piede sinistro.