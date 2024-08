video suggerito

L’allenatore usa il taser sul campione e lui ringrazia: un video mostra l’ultima follia della MMA Il coach di Du Plessis campione della UFC si è spinto davvero oltre: nella palestra dove si allena il campione dei pesi medi vengono utilizzati addirittura dei taser, ovvero i manganelli elettrici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Gli allenatori sono sempre alla ricerca di nuovi metodi per gli allenamenti, ma il coach di Du Plessis stella delle arti marziali miste, si è spinto davvero oltre. Nella palestra dove si allena il campione dei pesi medi della Ultimate Fighting Championship, vengono utilizzati addirittura dei taser ovvero i manganelli elettrici.

L'allenatore di Du Plessis usa il taser in allenamento

È quanto emerge da alcune riprese degli allenamenti di Du Plessis e dei suoi compagni di avventura, caricate sui social. Il documentario ufficiale UFC 305 Countdown che mostra questo a dir poco discutibile metodo utilizzato presso il CIT Performance Institute, ovvero dove il lottatore si allena. Attraverso il taser (acronimo di Thomas A. Swift's Electric Rifle, ovvero "fucile elettrico di Thomas A. Swift") si prova a "convincere" i combattenti a rimuovere le loro cattive abitudini in allenamento e in gara.

Perché Visser utilizza il taser sui combattenti delle arti marziali miste

Nelle immagini si nota infatti l'allenatore Morne Visser che utilizza questi "manganelli elettrici" sui piedi dei suoi atleti, per evitare il ripetersi di certi errori. Infatti nel video le sue urla chiariscono il concetto: "Pensate al motivo per cui verrete colpiti con il taser, pensateci tutti. Questo è il mio assistente allenatore (riferito al taser, ndr). Se sbagliate, vi aiuterà a risolvere il problema. Se non vi difendete bene, se non alzate le mani, se non tirate calci quando serve, vi sistemerò con questo qui".

Du Plessis approva il metodo di allenamento con il taser

Du Plessis che si prepara ad affrontare in un duello per il titolo Israel Adesanya all'UFC 305 a quanto pare approva i metodi controversi del suo allenatore: "Il taser? È un bigliettino mentale molto cool, funziona meglio di qualsiasi post-it. Non solo Morne Visser mi ha aiutato a evolvermi e a perfezionarmi come combattente, ma senza di lui non sarei qui. È stato l'unico allenatore di MMA che abbia mai avuto, dice sempre ‘Allenati duramente e combatti con calma' . Se vuoi allenarti per quel tizio, devi essere un certo tipo di persona… Non c'è una sola persona sulla terra che possa prepararmi per un combattimento come lui".

D'altronde i due sono già finiti nell'occhio del ciclone. Ad inizio stagione per esempio Visser ha dovuto affrontare critiche dopo aver confermato che il suo atleta ha gareggiato una volta con assunzione di ossigeno all'8% attraverso il naso. C'è da dire che questi taser (Che nel 2018 è stato inserito nella lista degli strumenti di tortura, e in Italia viene considerato arma propria con la necessità per l’impiego di una licenza con particolari autorizzazioni).

, sono diversi da quelli utilizzati dalla polizia, in quanto sono progettati maggiormente per il contatto ravvicinato, mentre gli altri hanno una gittata maggiore e non richiedono il contatto diretto con la persona su cui vengono utilizzati.