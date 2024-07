video suggerito

La vera storia dei letti anti-sesso alle Olimpiadi di Parigi: la bufala che fa il giro del mondo La residenza del villaggio dei Giochi è stata arredata con particolari giacigli per dare una risposta ‘green’ a una necessità straordinaria di posti letto. Possono sostenere un peso fino a 200 chili ma rischiano di collassare a causa di sollecitazioni troppo brusche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa c'è di vero nella storia dei letti anti-sesso alle Olimpiadi. Dopo l'edizione di Tokyo 2021, fa capolino anche a Parigi 2024 la narrazione sulle alcove in cartone, progettate (ma non è così) per scoraggiare i rapporti all'interno del villaggio dei Giochi.

In realtà, secondo le intenzioni dei produttori dei giacigli facilmente rimovibili e a basso impatto ambientale, quegli arredi sono stati progettati per essere messi da parte e riciclati in base a una precisa scelta ecologica. Ma non era nei loro piani che facessero da deterrente per scoraggiare relazioni intime. Anzi, i letti prodotti in Francia (così come quelli nel Sol Levante) sono stati pensati per dare una risposta ‘green' a una necessità straordinaria di posti, considerati l'afflusso e la concentrazione di migliaia di atleti (e non solo) che alloggiano nelle settemila stanze all'interno del villaggio.

Come sono fatti i letti anti-sesso di Parigi 2024

E allora perché s'è diffusa questa interpretazione? La deduzione deriva dai materiali utilizzati e dalla conformazione del talamo, destinato ad accogliere una sola persona considerate le misure: 90 centimetri di larghezza, lunghezza massima fino a 2, massimo 2 metri e 20. Hanno un telaio che utilizza pezzi di cartone e sono dotati di un materasso diviso in 3 blocchi di rigidità differente, che ogni atleta può sistemare a seconda delle proprie esigenze, e confezionato con fibre di resina utilizzate in alcune reti da pesca.

Leggi anche Nonna di 58 anni sfiora la clamorosa qualificazione alle Olimpiadi: Michelle Rohl 3ª ai Trials USA

Il test di resistenza: "Peso 80 chili e guarda come rimbalzo"

Un tipo particolare di letto che può sostenere un peso fino a 200 chili ma rischia di incrinarsi fino a collassare a causa di sollecitazioni troppo brusche. A pensar male si fa peccato… deve essere questa la ragione che ha portato molti ad arrivare ad altre conclusioni. Tutte smentite da un rappresentante della Casa produttrice che ha effettuato una sorta di prova solidità saltandoci sopra: "Peso 80 chili e guarda come rimbalzo".

Una versione dei fatti che trovò sponda anche in un video che nel 2021 divenne virale: lo girò irlandese Rhys Mcclenaghan che si accertò personalmente della resistenza del letto effettuando balzi ripetuti e con una certa enfasi.

Niente divieto di intimità: nel villaggio distribuiti 300 mila profilattici

Niente divieto di intimità. La residenza dei Giochi francesi costituirà una sorta di piccola comunità dello sport e dell'amore libero, che non significa necessariamente licenzioso e disinibito ma rappresenta un'esperienza sicuramente diversa rispetto ai protocolli Covid che nel 2021 stabilirono regole di parziale isolamento sociale a scopo precauzionale. Questa volta la profilassi nella cittadella dedicata agli atleti prende in considerazione una dotazione 300 mila profilattici, senza più divieti né obblighi i distanziamento.