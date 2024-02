La tragica morte di Kelvin Kiptum, il primatista mondiale della maratona muore in un incidente L’atleta keniota, Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale di maratona, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada che da Eldoret conduce a Kaptagat. Oltre a lui, è deceduto anche il suo allenatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Kelvin Kiptum è morto a 24 anni. L'atleta keniano, conosciuto come il re della maratona (detentore del record mondiale), ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada che da Eldoret conduce a Kaptagat. La notizia è stata confermata anche dalla sua famiglia oltre che dalle autorità locali. Ancora non sono chiare le cause del sinistro ma è certo che sia il podista sia il suo tecnico sono deceduti sul colpo.

Nella vettura c'era anche il suo allenatore, il ruandese Gervais Hakizimana: nemmeno per lui c'è stato scampo. Ancora incerte le condizioni di una terza persona che si trovava nell'abitacolo. "L’incidente è avvenuto intorno alle 23. A bordo della macchina c'erano tre persone: due sono perite nell'impatto, mentre uno è stato portato in ospedale", ha spiegato ai media locali il comandante della contea di Elgeyo Marakwet, Peter Mulinge.

(in aggiornamento)