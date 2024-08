video suggerito

La morte inspiegabile di Lazar Dukic: sparisce in acqua alla gara di CrossFit ma nessuno se ne accorge L'atleta serbo è sparito in acqua a 100 metri dal traguardo senza che nessuno se ne accorgesse. Poche ore dopo la gara è stato trovato senza vita.

A cura di Ada Cotugno

Le ultime bracciate sono costate la vita a Lazar Dukic, atleta serbo che è annegato in Texas nel corso dei CrossFit Game: gli ultimi 100 metri prima del traguardo sono stati fatali per lui che prima è scomparso e in seguito è stato ritrovato privo di vita nel lago in cui si svolgeva la gara. Le scene terribili sono state anche riprese dalle telecamere posizionate proprio all'arrivo e che sullo sfondo hanno immortalato il momento in cui il serbo è sparito all'interno delle acque senza avere più la possibilità di emergere.

Dukic scompare in acqua, nessuno se ne accorge

L'allarme è scattato quando nessuno ha visto Dukic al momento dell'arrivo. L'atleta stava affrontando un percorso prestabilito insieme a tutti gli altri, fatto di una corsa di 5.6 chilometri superata brillantemente e di una nuotata all'interno del lago di 800 metri. I primi 700 metri sono andati via senza problemi, ma proprio a due passi dal traguardo nessuno ha più avuto notizie di lui: né i compagni in acqua né i giudici e il personale che si trovava lì si sono accorti del suo annegamento che è stato tristemente ripreso dalle telecamere.

Il serbo è sparito nel nulla e il suo ritardo era stato giustificato inizialmente come un calo di forma che lo aveva costretto a rallentare. In realtà era già troppo tardi per lui: come si evince dai filmati Dukic era a 100 metri dall'arrivo quando d'improvviso è annegato ed è stato risucchiato dalle acque del lago senza che nessuno notasse la scena che stava avvenendo. Non ha avuto possibilità di chiedere aiuto e non c'è stato modo di prestargli soccorso in quel momento terribile.

La tragedia ripresa dalle telecamere

Il destino beffardo ha voluto che al traguardo ci fosse una telecamera puntata sul lago, pronta a riprendere gli atleti all'arrivo dopo la fine della gara. Nell'inquadratura, proprio nella parte più alta, compare anche Dukic: sono le immagini d una tragedia che si è consumata nel silenzio generale e nel giro di pochissimi secondi. Il serbo è annegato e in poco tempo si sono perse del tutto le sue tracce. Nessuno è partito dalla riva per prestargli soccorso e le ricerche con i vigili del fuoco e i sommozzatori sono cominciate soltanto più tardi, quando ci si è resi conto della sua sparizione.

Il nuotatore non è più riemerso da quelle acque e tutti speravano fosse solo scomparso. Dopo qualche ora è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: Dukic è stato trovato senza vita, anche se l'ufficio del medico legale non ha ancora reso nota la causa del decesso. Il serbo era un giocatore di pallanuoto di 28 anni che partecipava ai CrossFit Game per la terza volta nel corso della sua carriera.