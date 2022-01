La leggenda olimpica di Tonga ritrova il padre scomparso 7 giorni dopo lo tsunami: “Uno shock” Pita Taufatofua, divenuto popolare alle Olimpiadi di Tokyo, ha raccontato la storia del padre tornato a casa 7 giorni dopo essere scomparso, dopo lo Tsunami.

A cura di Alessio Morra

Nei Giochi Olimpici di Tokyo Pita Taufatofua non ha brillato per i risultati sportivi, ma il suo nome, almeno nei primi giorni, è stato uno dei più cliccati. Si era qualificato per le gare di taekwondo. L'atleta di Tonga, che non era alla prima Olimpiade e che aveva partecipato anche a quella invernale del 2018, era passato alla storia grazie alla Cerimonia d'Apertura in cui si era presentato a petto nudo, coperto di olio che ha messo in risalto la muscolatura e un gonnellino tipico dell'arcipelago oceanico. Sui social era stata un'impennata di follower per lui e quella popolarità Taufatofua l'ha sfrutta nelle ultime settimane per raccontare al mondo il dramma di Tonga, colpita da un terribile tsunami. Si è adoperato tanto per il suo paese, ha creato un'asta per ottenere dei fondi da mettere a disposizione della sua isola. Ma Pita ha anche raccontato una storia personale molto particolare: "Uno shock".

Sui social Pita Taufatofua ha cercato di far capire al mondo il dramma di Tonga, ma ha parlato anche del papà che per sette giorni è stato dato per scomparso, e che all'improvviso si è ripresentato a casa. Una storia commovente quella dell'atleta tongano, che ha raccontato del papà, di 74 anni, che dopo l'eruzione del vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Ha'pai è salito a bordo di una nave della Marina per aiutare nei soccorsi. Da quel momento e per una settimana i suoi familiari non hanno avuto più alcuna notizia. Hanno pensato ovviamente al peggio, hanno immaginato che anche lui poteva essere scomparso. I familiari speravano in un miracolo, che è avvenuto. Perché il papà di Pita è tornato a casa. Dopo quasi una settimana dallo tsunami è riapparso per la gioia della sua famiglia.

L'atleta olimpico ha raccontato in più stories la vicenda del papà: "Grazie a tutti per il supporto. Mio padre è salvo, è al sicuro ed è stata una bella avventura! Non è stato colpito dallo tsunami ed è appena entrato nella nostra casa di famiglia ad Haapai con lo shock di tutti noi questo pomeriggio. Stava lavorando in soccorso e ha risposto alla chiamata della marina alla giovane età di 74 anni, ha visto in prima persona tutta la distruzione. Poi è sceso in una delle isole esterne che sono state devastate per ispezionare e assistere mentre la nave della marina tornava a Tonga. E mentre lo faceva la piccola barca è stata danneggiata dallo tsunami sull'isola principale di Haapai, ora dopo quasi una settimana senza risposte è qui, sono molto orgoglioso di quest'uomo". Tonga è stata devastata dallo tsunami, e Pita sta cercando di aiutare il suo paese e lo potrà fare al fianco del papà.