video suggerito

La divisa femminile olimpica della discordia: “Troppo succinta, è una mancanza di rispetto” La polemica è scoppiata in occasione del lancio delle divise per le donne che gareggeranno a Parigi 2024 con il Team Usa. Non sarà l’unico kit a disposizione: “E allora perché presentiamo proprio questo outfit sessista come standard di eccellenza?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

La divisa olimpica femminile che indosseranno le atlete degli Stati Uniti alle prossime Olimpiadi di Parigi fa discutere. Il design della discordia è stato definito "sessista", pensato da "maschi che hanno terminato la stoffa per le propria", "complicato" per la cura intima che può richiedere e il condizionamento psicologico di effettuare un certo tipo di movimenti dovuto alla preoccupazione per l'esposizione delle pudenda.

Quel completo non è l'unica opzione a disposizione, considerato che quelli mostrati dalla Casa produttrice (la Nike) erano dei teaser per il lancio e nel kit per l'abbigliamento da gara ci sono anche altri indumenti. Le donne potranno scegliere pantaloncini compressivi, un top corto o una canotta e un body con pantaloncini anziché slip bikini.

Ma la polemica s'è accesa ugualmente non appena i modelli sono divenuti pubblici. È successo in occasione del calcio femminile (a proposito dell'opportunità di utilizzare pantaloncini di colore scuro e non bianco), della ginnastica (optando per una tuta intera piuttosto che un body per le ragazze) o anche l'hockey su prato (relativamente all'eccessiva scollatura delle canottiere). Il copione si ripete per l'atletica leggera femminile.

Cosa c'è che non va e cosa li renderebbe offensivi? La parte inferiore è molto sgambata, troppo succinta (è la contestazione principale) per come è tagliato notevolmente in alto sui fianchi. Con tutto quel che comporta a livello di disagio psicologico per la mancata comodità e l'esibizione del corpo femminile.

"È onestamente una mancanza di rispetto – ha ammesso la maratoneta americana Lauren Fleshman in un post condiviso su Instagram -. Tutti quelli che gareggiano per il Team Usa dovrebbero sentirsi a loro agio nelle divise che vestono e non preoccuparsi di avere addosso quel che sembra biancheria intima e mette in mostra parti intime. Se fosse davvero utile per le prestazioni fisiche, gli uomini lo indosserebbero".

Katie Moon, specialista nel salto con l'asta e campionessa olimpica a Tokyo, la pensa diversamente e chiarisce: "Voglio essere chiara e premetto che quanto mostrato sul manichino era preoccupante e giustificava la risposta che ha ricevuto. Ho anche sentito commenti del tipo: perché non possono semplicemente realizzare uniformi da uomo per le donne? Adoro le persone che difendono le donne, ma abbiamo almeno 20 diverse combinazioni di uniformi per competere con tutte le parti superiori e inferiori a nostra disposizione. Possiamo scegliere cosa indossare e ognuna dovrebbe sentirsi libera di poterlo fare".

John Hoke, chief Innovation Officer di Nike, ha confermato che le divise presentate sono solo una delle numerose opzioni che saranno utilizzabili degli atleti. E al tempo stesso ha fornito una serie di testimonianze dirette di atlete interpellate in fase di progettazione dell'uniforme. "E allora perché presentiamo proprio questo outfit come standard di eccellenza?", è la domanda polemica di Fleshman.