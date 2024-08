Kim Ye-ji torna in Corea e collassa in conferenza: la fredda tiratrice non ce l’ha fatta più

video suggerito

Le Olimpiadi sono quell'evento planetario che oltre a conferire l'immortalità sportiva a chi vince l'oro, regala ogni 4 anni anche improvvisa popolarità a personaggi che si sono affermati per carisma, personalità, aspetto e quant'altro. In epoca social basta poco per diventare iconici e anche questi Giochi di Parigi hanno ‘eletto' le loro star. Kim Ye-ji è tra queste, sia per la bravura sportiva (ha vinto la medaglia d'argento nella pistola da 10 metri) sia per come si presenta al poligono di tiro: la sua fredda compostezza nello sparare, unitamente al look con occhialini e cappellino, l'hanno fatta diventare una stella assoluta. In patria poi, ovvero in Corea del Sud, è un idolo nazionale e come tale è stata accolta al suo rientro. Ma la pressione evidentemente diventata insopportabile l'ha schiacciata: Kim Ye-ji non ce l'ha fatta più ed è collassata in conferenza stampa.

Kim Ye-ji collassa all'improvviso in conferenza stampa: troppa pressione

La 31enne tiratrice, seconda classificata alle Olimpiadi di Parigi nella pistola ad aria compressa da 10 metri dietro la connazionale Oh Ye-jin, è crollata all'improvviso durante l'incontro coi giornalisti che era in corso al poligono di tiro di Jeonbuk. Kim Ye-ji è caduta dalla sedia e si è accasciata dietro il tavolo della conferenza. Una scena terribile, che ha fatto calare la paura tra i presenti: è stata subito chiamata un'ambulanza e la ragazza – che nel frattempo aveva ripreso conoscenza – è stata trasportata in un ospedale di Jeonju.

Kim Ye-ji ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi nella pistola da 10 metri

Kwak Min-so, l'allenatore della squadra di tiro sudcoreana, ha dichiarato che Kim non soffre di alcuna malattia cronica e non ha vissuto in passato episodi simili a quello accaduto. Si ipotizza che il suo collasso possa essere dovuto alla spossatezza e allo stress accumulatosi negli ultimi giorni: le sue condizioni vengono ora monitorate attentamente. La tiratrice rimarrà in ospedale sotto osservazione finché non si sarà ripresa completamente.

Una popolarità planetaria: "Ma non farò film, sono una tiratrice"

Del resto la popolarità raggiunta da Kim Ye-ji dopo la sua gara olimpica, con milioni di visualizzazioni sui social, i meme a profusione e addirittura l'intervento di Elon Musk che l'ha proposta come interprete di un film d'azione, è di quelle difficili da gestire: "Queste Olimpiadi rappresentano una svolta nella mia vita – ha detto la sudcoreana prima di lasciare Parigi, parlando poi del suo livello nel tiro in vista dei prossimi Giochi a Los Angeles nel 2028 – Ho capito che ho ancora molto da migliorare. Fino ad ora pensavo di essere una tiratrice perfetta, senza alcun punto debole su cui lavorare".

Quanto alla possibilità di recitare davvero in un film d'azione, Kim l'ha esclusa: "Non ci ho pensato molto seriamente. Ho già ricevuto richieste di apparire in televisione, ma non lo so. Penso di dovermi concentrare sul mio impegno primario, che è sparare. E sento anche che la gente vuole vedere la Kim Ye-ji tiratrice, non un'altra versione di me. Ma sono comunque grata a Elon Musk per aver contribuito a portare la mia immagine sotto i riflettori".