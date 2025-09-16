Kambundji vince l’oro nei 100 ostacoli e i telecronisti impazziscono: urla sguaiate in tv

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ditaji Kambundji è la nuova campionessa mondiale dei 100 metri a ostacoli. Ai Mondiali di Tokyo 2025 ha conquistato la medaglia d'oro con il tempo di 12.24, contro ogni aspettativa, e ha fatto letteralmente impazzire i telecronisti che in diretta tv hanno sottolineato la sua impresa urlando a squarciagola. Si sono abbandonati a grida di esultanza anche un po' sguaiate ma che rendono bene l'idea di quale sia stato l'effetto provocato dalla performance della sprinter svizzera. "Ahhhhhhh! Sììììì! Campionessa del mondo! Campionessa del mondo", sono state alcune delle parole strillate mentre la velocista era a pochi metri dal traguardo e più ancora subito dopo, quando è arrivata la certezza del successo e della medaglia più preziosa.

La telecronaca folle per la vittoria dell'oro di Kambundji

Kambundji è un nome di spicco dell'atletica svizzera e internazionale: Mujinga, sorella di Ditaji, è due volte campionessa del mondo indoor e medaglia mondiale outdoor. Ecco perché vedere la 23enne scattare ai blocchi ed eseguire la gara in maniera perfetta ha fatto perdere il controllo a chi in quel momento stava raccontando la finale per l'oro.

"Super partenza di Ditaji Kambuji – dice con enfasi il telecronista in un crescendo di emozioni -. Sta lì davanti… è difficile per Amusan". Poi inizia a scandire il nome della velocista seguendone la falcata con clamore fino all'esplosione dopo l'arrivo al traguardo. Una narrazione fragorosa, alimentata anche dagli strilli della seconda voce. Pure questo entra nel corredo accessorio di una serata incredibile per l'atletica e per lo sport dei crociati.

"Ditaji Kambuji… Ditaji Kambuji… Ditaji Kambuji... – continua a gridare il reporter – sìììììììì… è campione di mondo… è oro". La nigeriana Tobi Amusan (argento) e l'americana Grace Stark (bronzo), date inizialmente per favorite, nulla hanno potuto rispetto all'elvetica accontentandosi di salire sul podio.

La reazione di Kambundji dopo la vittoria ai Mondiali

Incredulità, commozione, occhi velati dalle lacrime e mani sul viso. È stata questa la prima reazione di Kambundji quando ha letto la comunicazione ufficiale sul tabellone dello stadio di Tokyo. Tutto vero, l'oro è suo. "È pazzesco – ha ammesso subito dopo la frazione -. Pensavo di potercela fare, ma sono rimasta sorpresa perché sapevo che tutte le concorrenti avrebbero potuto vincere. È qualcosa per cui ho lavorato e riuscirci come volevo è speciale. Ottenere il mio record personale è bello, ma oggi contava solo il titolo. È fantastico essere campione del mondo". Infine, la dedica alla sorella: "Ho pensato molto a lei in questi giorni. Il nostro legame è davvero speciale. So che sarà emozionata".