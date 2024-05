Jermall Charlo si schianta con la Lamborghini poi scappa dalla polizia: in carcere l’ultima sorpresa

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Il campione di boxe dei pesi medi WBC Jermall Charlo, soprannominato Hitman e considerato uno dei migliori pugili al mondo (è ancora imbattuto dopo 33 incontri), è stato arrestato dopo essersi schiantato con la sua Lamborghini Urus da 250 mila euro, esser fuggito dal luogo dell'incidente, aver eluso l'alt della polizia ed esser poi risultato positivo all'alcol test.

Il 33enne nel tardo pomeriggio di lunedì è stato infatti protagonista di un'incidente mentre si trovava a Pearland, un sobborgo di Houston. Con la sua Lamborghini Urus rossa si è andato a schiantare contro un'altra macchina e, dopo un'accesa discussione con l'altro conducente, se ne è andato nonostante fossero arrivati i poliziotti per dirimere la questione.

Il pugile è quindi risalito in macchina e ripreso la sua marcia eludendo il tentativo degli agenti di fermarlo. A quel punto i poliziotti a sirene spiegate lo hanno inseguito per alcune centinaia di metri con Charlo che si rifiutava di accostare fino a quando sono riusciti a bloccarlo ad un semaforo a oltre un chilometro e mezzo di distanza dal punto in cui era avvenuto l'incidente nel quale, secondo quanto riferito dall'avvocato del boxeur a TMZ, né il suo cliente né le altre persone coinvolte sono rimaste ferite.

Il pugile è stato quindi tratto in arresto e portato in prigione con le accuse di fuga dagli agenti e abbandono della scena di un incidente che ha comportato danni superiori ai 200 dollari, come prevede la legge del Texas. Una volta arrivato in carcere però la sua situazione si è ulteriormente aggravata dato che gli è stato somministrato l'alcol test dal quale è risultato che stava anche guidando in stato di ebbrezza (il suo tasso alcolemico nel sangue era il doppio rispetto al limite massimo consentito dalla legge federale). A quel punto Jermall Charlo, fratello gemello dell'altro campione di box Jermell Charlo (soprannominato Iron Man), è stato portato nella prigione della contea di Brazoria e rilasciato solo dopo aver versato una cauzione di 9.500 dollari.