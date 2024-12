Jayden Walker il nuovo prodigio delle freccette a 12 anni, Luke Littler lo elegge a erede: “È speciale”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Jayden Walker è diventato l'ultimo straordinario fenomeno delle freccette, riuscendo a sorprendere tutti durante una partita Modus Super Series Influencer Darts Champions Showdown. Ha solamente 12 anni ma ha messo tutti gli avversari, tutti ben più adulti e d'esperienza, in rigorosa fila segnando l' impressionante cifra di 145 checkout con un prodigios0 triplo 20, triplo 15 e doppio 20. Una prestazione a dir poco impressionante che ha stupito anche Luke Littler che lo ha già eletto a proprio erede: "E' un ragazzo che sarà davvero speciale".

L'impressionante prestazione di Jayden Walker

Jayden Walker, che ha solo 12 anni , ha fatto il suo debutto professionale come giocatore di freccette all'inizio di quest'anno senza troppi clamori. Un campioncino in erba con ottime prospettive e tante aspettative ma nulla di più. Fino ad oggi, quando è entrato con diritto e di prepotenza, nel mondo delle freccette prendendosi l'intera scena. A soli 12 anni, sfidando e vincendo tra gli adulti, rimasti basiti da quanto visto durante un evento che ha coinvolto diverse celebrità sia di altre discipline sia dei social media. A confrontarsi con Walker c'erano l'influencer calcistico Angry Ginge, la professionista di freccette Fallon Sherrock e lo YouTuber Jaack Maate. Ma ad impressionare tutti è stato proprio il risultato finale ottenuto da Walker: 145 di checkout con un triplo 20, triplo 15 e doppio 20.

Il campione Luke Littler impressionato: "Ragazzo speciale"

Una prestazione che ha suscitato anche la curiosità e l'interessa di una tra le star assolute delle freccette mondiali, Luke Littler che non è rimasto di certo refrattario di fronte alle capacità del giovanissimo Jayden. A tal punto da indicarlo come il proprio erede: "È un ragazzino con i numeri, sarà davvero speciale". Littler dopotutto si intende e bene di cosa significhi bruciare le tappe: nel mondo delle freccette è considerato tra i più precoci talenti in assoluto. Littler, classe 2007, ad oggi ha vinto 10 titoli PDC senior ed è il campione in carica della Premier League di freccette, del Grande Slam e delle finali delle World Series ma soprattutto è il giocatore più giovane ad aver vinto una partita nel World Darts Championship e nel PDC World Darts Championship nonché il giocatore più giovane ad aver raggiunto la finale del PDC World Championship, all'età di 16 anni.