Italia travolta dal Galles nel Sei Nazioni Under 20: debacle totale e rimonta incredibile dei gallesi L’Italia perde 27-15 con il Galles nell’ultima partita del Torneo Sei Nazioni Under 20. Gli Azzurri all’intervallo conducevano 15-0, nel secondo tempo sono stati travolti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiude con una pesante sconfitta il Torneo Sei Nazioni Under 20 dell'Italia che è stata battuta a Cardiff dal Galles per 27-15. Ko bruciante perché all'intervallo l'Italia conduceva 15-0. Ma in un tremendo secondo tempo gli Azzurri sono stati travolti dai Dragoni.

Al Cardiff Arms Park scendono in campo Galles e Italia nell'ultima partita del Torneo Sei Nazioni del 2024. Gli Azzurri sono reduci da due successi (contro Francia e Scozia) e sulle ali dell'entusiasmo per gli ultimi risultati partono fortissimo. Il primo tempo è perfetto. All'intervallo il punteggio è Galles 0 Italia 15. La squadra di Brunello la sblocca dopo tre minuti con un calcio piazzato di Pucciariello e al 16′ realizza la prima meta della serata con Gallorini. Poi una meta di punizione ed è 0-15.

Nella ripresa i Dragoni entrano in campo con un piglio diverso. Non vogliono perdere e subito ottengono la meta con Harry Thomas e inizia la rimonta dei gallesi che poi si rifanno sotto con la meta di Bedall. Ford stavolta trasforma la punizione e il vantaggio si riduce di tre punti. Una rissa mostra lo stato d'animo degli Azzurri che al 68′ vanno sotto.

La meta numero tre dei padroni di casa la realizza Stone. Ford centra i pali ed è 19-15 per i Dragoni. La partita di fatto finisce lì. Perché al 72′ c'è la quarta meta, stavolta a far festa è Young, che si prende pure il punto di bonus: 24-15. Ford calcia ancora con precisione, 27-15.

Si chiude così il Sei Nazioni Under 20 dell'Italia, che comunque può essere soddisfatta. Certo, questa sconfitta è bruciante. Ma il cammino è stato ottimo. Dopo il netto ko con l'Inghilterra, l'Italia ha perso di misura (23-22) dall'Irlanda prima di battere la Francia (20-23) e la Scozia (47-14). L'Italia chiude il Torneo al quarto posto.