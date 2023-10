Italia-Iran di volley maschile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming Italia-Iran, valida per la quinta giornata del Pool A al Preolimpico in Brasile, si gioca oggi venerdì 6 ottobre alle 18:30 ore italiane. La diretta sia in TV sia in streaming sarà riservata esclusivamente agli abbonati Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Al torneo Preolimpico di volley maschile l'Italia deve sfidare (e vincere) l'Iran, nel match in programma oggi venerdì 6 ottobre alle 18.30 italiane, dopo il ko subito nell'ultimo incontro che ha visto gli azzurri perdere 3-1 conto la Germania. Una sconfitta che ha complicato il cammino verso il pass olimpico di Parigi 2024. La gara sarà trasmessa in esclusiva per abbonati su Sky sia in diretta TV sia per il live streaming.

Una sconfitta dolorosa: la nazionale di volley vista contro la Germania ha deluso su quasi tutti i fronti, manifestando una preoccupante apatia davanti alla quale nulla hanno potuto anche i time-out di Fefè De Giorgi. Il coach azzurro non è riuscito ad invertire la tendenza di un match iniziato male e finito peggio e adesso nel Pool A, il cammino si fa in salita per prendere un posto garantito alle prossime Olimpiadi. Di fronte ci sarà l'Iran, non irresistibile avversaria, ma un ostacolo che a questo punto diventa essenziale dover superare e tornare alla vittoria.

Dopo 4 partite l'Italia vanta tre vittorie e una sconfitta, impossibile pensare di perdere un'altra gara anche perché De Giorgi confermerà i titolari visti fino ad oggi sul parquet di Rio de Janeiro. Il nocciolo duro su cui far scattare la reazione vincente si baserà dunque sul palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Giovanni Sanguinetti e il libero Fabio Balaso.

Dove vedere Italia-Iran in diretta TV

La partita Italia-Iran, valida come quinto incontro del Pool A del Torneo Preolimpico di volley maschile che si stanno disputando in Brasile, sarà visibile in televisione solamente per gli abbonati Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport Max, canale 205 della piattaforma satellitare.

Italia-Iran, dove vederla in live streaming

Anche per la diretta online non ci sarà possibilità di seguire Italia-Iran gratuitamente e in chiaro. In questo caso, due le opzioni: la prima è con l'applicazione mobile di Shy, SkyGo, la seconda è con il servizio on demand di NOW. Sempre per abbonati e dietro pagamento.

Italia-Iran, a che ora si giocherà la partita del Torneo Preolimpico

A Rio de Janeiro si svolgono tutti i match del Pool A e anche Italia-Iran. Appuntamento con i campioni europei in carica fissato alle 18:30 italiane per il 5° appuntamento del Preolimpico che può garantire un posto alle prossime Olimpiadi.