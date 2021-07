Italia-Giappone di pallanuoto alle Olimpiadi: orario, dove vederla in TV e streaming e classifica girone Italia-Giappone è la sfida valida per la quarta giornata del gruppo A del torneo di pallanuoto delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il settebello allenato da Sandro Campagna ha già ottenuto la matematica qualificazione ai quarti, e vuole chiudere il girone al primo posto. Ecco tutte le informazioni su dove vedere il match in TV e in streaming sulla Rai e su Discovery+.

L'Italia della pallanuoto maschile è pronta a disputare la 4a gara delle Olimpiadi di Tokyo, la penultima del gruppo A. Il settebello di Alessandro Campagna, reduce dalla vittoria sugli Stati Uniti in rimonta e già qualificata ai quarti di finale, sfiderà i padroni di casa del Giappone. Il confronto è in programma oggi sabato 31 luglio alle ore 11.20 italiane. Gli azzurri campioni del mondo in carica partono con i favori del pronostico e vogliono mantenersi imbattuti in vista dell'ultima sfida contro l'Ungheria, per chiudere il raggruppamento con il primo posto in classifica. Ecco tutte le info per vedere Italia-Giappone di pallanuoto in TV in chiaro e in streaming.

Quando si gioca Italia-Giappone alle Olimpiadi: la data e l'orario italiano

Il match di pallanuoto tra Italia e Giappone valido per le Olimpiadi si giocherà oggi sabato 31 luglio alle ore 11.20 italiane. Quando a Tokyo saranno le 18.20 il settebello di Sandro Campagna scenderà nella vasca contro i nipponici, con la certezza di avere già in tasca la qualificazione ai quarti.

Italia-Giappone si potrà vedere in TV in chiaro sulla Rai e in particolare su Rai 2. Il tutto a meno di altri eventi in contemporanea che vedono coinvolti anche atleti italiani. Nessuna possibilità invece di vedere l'incontro di pallanuoto in streaming, con la sfida tra il settebello e i nipponici che non sarà trasmessa su Rai Play. Al contrario il confronto si potrà seguire, grazie all'abbonamento, in diretta streaming sulle piattaforme di Eurosport Player (disponibile anche su DAZN, ma non su Sky) e su Discovery+.

Settebello alle Olimpiadi di Tokyo, girone e classifica

L'Italia si trova nel girone A del torneo di pallanuoto delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al momento il settebello ha conquistato due vittorie, contro Sudafrica e Stati Uniti, e un pareggio contro la Grecia. Grazie ai 5 punti conquistati gli azzurri hanno già ottenuto la certezza della qualificazione alla fase successiva e ai quarti di finale. Dopo la partita con il Giappone, l'Italia affronterà l'Ungheria il 2 agosto nell'ultima sfida del raggruppamento. L'obiettivo è quello di arrivare primi, per incrociare un avversario sulla carta più abbordabile. Le classifiche aggiornate del torneo di Pallanuoto:

Girone A: Grecia e Italia 5, Stati Uniti e Ungheria 4, Giappone e Sud Africa 0

Girone B: Spagna 6, Croazia e Serbia 4, Montenegro e Australia 2, Kazakistan 0