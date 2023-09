Italia-Germania di volley femminile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming: l’orario Italia-Germania è la penultima partita del Torneo di Qualificazione Olimpica di volley femminile: si gioca sabato 23 settembre 2023 alle ore 20:45 a Lodz, in Polonia. Dove seguire la partita in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italvolley femminile scende in campo per il penultimo impegno del Torneo Preolimpico 2023 contro la Germania. Le Azzurre di Davide Mazzanti si giocano le loro carte per la qualificazione ai Giochi Parigi 2024 soprattutto nelle ultime partite di questo mini torneo della Pool A. A Lodz la selezione italiana scende in campo oggi, sabato 23 settembre 2023, contro quella tedesca alle ore 20:45 e non verrà trasmessa in diretta TV da nessuna rete nazionale ma si potrà vedere in streaming a pagamento su Volleyball World Tv.

Dopo le vittorie contro la Corea del Sud, la Slovenia, la Thailandia e la Colombia ecco che per le ragazze azzurre arriva il secondo impegno davvero importante dopo quello con gli Stati Uniti di poche ore fa: insieme alla selezione statunitense, la Germania e la Polonia sono le avversarie più temibili sulla carta e quelle con cui ci si la Nazionale Italiana giocherà la qualificazione per Parigi.

Strappano il pass per i Giochi Olimpici del 2024 le prime due dei tre raggruppamenti e per questo gli scontri diretti sono troppo importanti per poter arrivare in vetta e riuscire a partecipare all'evento sportivo più importante.

Dove vedere Italia-Germania di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

La partita Italia-Germania non si potrà vedere in diretta TV in chiaro sulla Rai come accaduto per gli Europei: nessuno ha acquisito i diritti delle partite del Torneo di Qualificazione Olimpica di pallavolo femminile 2023.

Italia-Germania, dove vederla in streaming

La gara tra Italia e Germania si potrà vedere in streaming a pagamento su Volleyball World Tv, al costo di 7,99 euro al mese.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro la Germania per le qualificazioni a Parigi 2024

Italia-Germania, quinta partita del Torneo Preolimpico, si disputerà sabato 23 settembre 2023 alle ore 20:45.