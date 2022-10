Italia-Argentina oggi ai Mondiali di pallavolo femminile, orario e dove vederla in diretta TV e streaming L’Italia di Paola Egonu affronterà l’Argentina per qualificarsi con un turno di anticipo di quarti di finale dei Mondiali 2022 di volley femminile: tutte le informazioni sul match, e dove vederlo in TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L’Italia incontrerà l’Argentina nel penultimo match del Pool E del Mondiale di volley femminile 2022. Alla Rotterdam Ahoy di Rotterdam le Azzurre di Davide Mazzanti, dopo le sei vittorie ottenute finora tenteranno di strappare il pass per i quarti di finale della rassegna iridata con un turno di anticipo.

Mandata in archivio la battuta d'arresto con il Brasile, unica sconfitta finora delle italiane, a la pratica Giappone; adesso la Nazionale chiuderà la seconda fase affrontando Argentina e Cina nell'arco di 24 ore. La selezione argentina, numero 18 del ranking mondiale, è una squadra in cui figurano alcune ex conoscenze della Serie A1 femminile come Yamila Nizetich, che ha un passato tra Pesaro, Novara e Cuneo; e Daniela Bulaich Simian, schiacciatrice della Hermaea Olbia in Serie A2.

Dove vedere Italia-Argentina di pallavolo femminile in tv sui canali Rai

Dove seguire in tv e in streaming Italia-Argentina? Il penultimo match della seconda fase dei Mondiali 2022 di volley femminile sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Sky, sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. La sfida si potrà vedere anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Volleyball World Tv. Sarà quindi possibile vedere la partita delle Azzurre sia in chiaro che con la pay-per-view.

A che ora si gioca la partita tra Italia e Argentina

L'orario di inizio della partita dei Mondiali di Pallavolo femminile tra Italia e Argentina è alle ore 17.15.

I gironi della seconda fase dei Mondiali di volley femminile 2022

Ecco i gironi della seconda fase dei Mondiali 2022 di Pallavolo femminile. Le Azzurre sono inserite nella Pool E con Belgio, Olanda, Porto Rico, Cina, Giappone, Brasile e Argentina. Si qualificano ai quarti le prime quattro classificate dei due gruppi

POOL E (Rotterdam, Olanda)

Italia

Belgio

Olanda

Porto Rico

Cina

Giappone

Brasile

Argentina

POOL F (Lodz, Polonia)

Turchia

Thailandia

Repubblica Dominicana

Polonia

Serbia

Stati Uniti

Canada

Germania