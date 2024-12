video suggerito

Israel Vazquez è morto a 46 anni, mondo della boxe in lutto: "El Magnifico" divorato dal cancro Israel "El Magnifico" Vazquez è morto all'età di 46 anni. L'ex campione messicano ha provato a lottare contro il cancro che gli era stato diagnosticato solamente lo scorso 14 novembre. A cavallo tra gli anni 90 e i primi dei 2000 aveva esaltato il mondo della boxe con tre titoli mondiali nei supergallo. Straordinaria la trilogia di incontri col connazionale Rafael Marquez.

A cura di Alessio Pediglieri

Israel "El Magnifico" Vazquez è morto all'età di 46 anni dopo una brevissima lotta contro il cancro che gli era stato diagnosticato solamente lo scorso 14 novembre. Il pugile messicano aveva entusiasmato il mondo della boxe a cavallo tra gli anni 90 e i primi del 2000 laureandosi tre volte campione del mondo dei pesi supergallo prima per l'IBF e poi per la WBC.

A comunicare la terribile notizia è stato Mauricio Sulaimán, il presidente del World Boxing Council, attraverso i social network: "Israele Vázquez riposa finalmente in pace. Possa Dio dare forza e sostegno a sua moglie Laura, ai suoi figli, alla sua famiglia e ai suoi amici in questi tempi difficili. Grazie campione per aver lasciato un segno così speciale. Sarai sempre il Magnifico. Grazie per tutti i bellissimi ricordi che ci hai lasciato con le tue azioni sul ring ma, soprattutto, fuori dal ring. Ora sei eterno, riposa in pace. Andrà tutto bene".

Una volta ritiratosi dalle scene della boxe, bel 2010, Vázquez era rimasto nel mondo del pugilato ma negli ultimi tempi ha dovuto affrontare la battaglia più difficile della sua vita contro il cancro: un sarcoma allo stadio 4 lo ha fatto ricoverare in ospedale lo scorso novembre, invano. Lo stesso World Boxing Council e diversi amici del pugile hanno cercato di raccogliere fondi per aiutarlo, ma alla fine non è riuscito a sconfiggere la malattia che lo ha portato via in pochissime settimane.

Israel Vazquez è stato una delle leggende dei supergallo maggiormente ricordate e apprezzate. Soprannominato "El Magnifico" il campione messicano esordì nel 1995, ottenendo 12 vittorie consecutive. Nel 2004 vinse il suo primo titolo, l'IBF Junior dei pesi piuma, ma legò la sua notorietà per la sequenza di tre incontri con il connazionale Rafael Marquez in una delle trilogie più straordinarie della boxe dei primi anni 2000: perse nella prima sfida la difesa del titolo per poi riconquistare la cintura nella seconda occasione e difendendola con successo nel terzo e ultimo incontro.,