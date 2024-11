IShowSpeed sfida l’oro olimpico di atletica e sfiora l’impresa: lo costringe a gareggiare sul serio

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

IShowSpeed stava riuscendo nell'impresa di battere Noah Lyles, medaglia d'oro olimpica nei 100 metri alle ultime Olimpiadi di Parigi. In una gara di 50 metri lo streamer lo ha quasi battuto arrivando a un passo dall'incredibile successo. Il video della performance è diventato immediatamente virale ed evidenzia proprio come Lyles sia stato costretto a spingere per non permettere al suo avversario di batterlo. IShowSpeed ​​è di fatto uno degli streamer più in forma.

La sua performance in gara non sorprende, visto che ha spesso affermato che se non fosse stato un content creator, probabilmente avrebbe continuato a giocare a football e sarebbe diventato un professionista. Ma le sue capacità atletiche, soprattutto considerando che non si allena, sono incredibili. Ha sfiorato di vincere 100.000 dollari, ovvero la somma prevista per chi avesse tagliato per primo il traguardo in quella che può essere considerata a tutti gli effetti una scommessa tra i due. Da capire se Lyles si sia impegnato davvero in questa gara poiché dalle immagini pare proprio abbia dovuto faticare non poco per non farsi battere dal noto streamer.

Lyles inizialmente sembra tranquillo e spensierato ma quando vede che Speed riesce a tenere il suo passo accelera fino a tagliare il traguardo. Lo stesso Speed ​​ha specificato proprio questo alla fine, dicendo che era stata una gara serrata. Tuttavia, è da considerare che la gara fosse sui 50 metri, che non è la specialità di Lyles, visto che a Parigi lo avevamo visto anche un po' più lento degli altri nei primi momenti di gara, ma alla fine ha vinto in allungo dopo un gran finale.

La gara potrebbe essere ripetuta ma sui 100 metri, la specialità di Lyles

Ora, la vittoria e i 100.000 dollari su cui avevano scommesso sono andati a Lyles, che ha anche aggiunto un'altra condizione: IShowSpeed ​​dovrà ora cambiare il suo nome in ‘IShowSlow' su uno dei suoi social network. A giudicare da questo incredibile epilogo pare proprio che Lyles abbia deciso di ripetere questa gara ma correndo sui 100 metri, ovvero proprio la specialità di Lyles che vuole mettere ancora più in difficoltà lo streamer pronto a ripetere la sfida e a sperare questa volta magari di compiere l'impresa.