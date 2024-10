Ineos Britannia e Team New Zealand sfiorano la collisione in America’s Cup: penalità agli inglesi

video suggerito

Momenti di grandissima tensione per la terza regata di finale al largo di Barcellona tra INEOS Britannia e Emirates Team New Zealand che si stanno giocando la America's Cup 2024. Gli inglesi si sono mostrati aggressivi nel pre-partenza, dovendo riuscire a prendere la posizione migliore dopo il parziale di 2-0 per i neozelandesi. Ma hanno rischiato la collisione quando per una manovra al limite le due imbarcazioni si sono ritrovate a pochi centimetri l'una dall'altra: entrambe hanno presentato protesta, alla fine però la penalità è andata agli inglesi.

INEOS e New Zealand si sfiorano: altissima tensione nella pre-partenza

L'attale parziale della finale di America's Cup sta premiando il defender, Team New Zealand che guida 2-0 dopo le prime due regate con il challenger inglese che deve provare il tutto per tutto per rientrare nella serie che si chiuderà quando una delle due imbarcazioni arriverà a 7 successi sulle 13 regate previste. E lo ha provato sin da subito con un pre partenza davvero carico di tensione e assumendo dei rischi. Come in occasione della collisione rischiata durante le manovre per cercare la posizione migliore e per mettere in difficoltà i kiwi: le due imbarcazioni si sono letteralmente sfiorate di pochi centimetri, per poi rispettivamente allontanarsi, in un testa a testa di forza e potenza che ha fatto vivere istanti di pura emozione.

La decisione del comitato: penalità a INEOS Britannia

Alla fine, il comitato ha punito con una penalità INEOS, con i kiwi che avevano un lieve vantaggio con mura a dritta: una decisione che ha messo subito in nuova difficoltà gli inglesi che hanno dovuto poi pagare una regata di totale rincorsa. INEOS ha pagato subito la decisione della giuria per poi rimettersi alla rincorsa dei kiwi che, malgrado un vento ballerino e molto scarso, hanno mantenuto il volo e la testa della regata senza quasi alcun errore in manovra. E portando la serie ancora più verso il lato neozelandese con uno schiacciante 3-0.